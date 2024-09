Recém-casado, filho de Cesar Filho se declara para a esposa: ‘Melhor presente’

Filho de Cesar Filho e Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar esbanjou romantismo ao mostrar novas fotos com a esposa, Julia Vieira

Filho do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar esbanjou romantismo ao celebrar o seu amor pela esposa, a influencer Julia Vieira. Os dois se casaram há poucas semanas e foram juntos a um evento em um hotel de luxo no Rio de Janeiro no último final de semana.

Com isso, ele compartilhou os looks deles em fotos do casal trocando carinhos. Na legenda, ele aproveitou para declarar o seu amor. "Como eu te amo minha princesa linda, como é bom viver todas as aventuras do seu lado... Você é o maior e melhor presente que Jesus me entregou! Te amo meu amor", disse ele.

Ao ver o post do marido, Julia fez questão de responder nos comentários. "Amor de toda a minha vida, casar com você, depois de Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu", declarou.

Oração de Julia Vieira

A nora de César Filho, Júlia Vieira, está a poucos dias de se casar com o herdeiro do jornalista, Luigi César, e compartilhou com seguidores que fez uma oração para encontrar um pretendente à altura desde os 14 anos. Seguidora da fé cristã, a influencer aconselhou as pessoas que a acompanham pelas redes a fazerem o mesmo que ela, se quiserem encontrar o par ideal, o que ela chamou de "homem preparado por Deus".

"Quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma oração e foi por conta dessa oração que eu estou casando, ao 20 anos, com o amor da minha vida", contou a influenciadora. Júlia revelou que teve o coração partido pouco antes de pedir para que o homem com quem fosse se casar no futuro aparecesse em sua vida.

"Eu disse: Deus, o próximo homem que eu for namorar vai ser o meu marido, então pegue o meu coração e escondeu ele no profundo, que o homem certo vai ter que ir até você e entender o que é preciso para abrí-lo", continuou a influencer.

Em seguida, a jovem fez uma reflexão com as seguidores sobre o tratamento que deve ser dado ao coração, apontando que ele deve ser tratado como uma joia precisosa: "Um diamante valioso não fica passando de mão em mão. Não é qualquer pessoa que tem o poder de comprá-lo, adquirí-lo. Luigi, em todo momento ouvia de Deus o que ele deveria fazer", relatou Júlia.

A nora do jornalista ainda se lembrou de uma frase dita pelo futuro marido a ela. Segundo Júlia, o noivo disse que enfrentaria um mar refleto de chaves para encontrar a chave correta que abrisse o coração dela, o que fez com que ela entendesse que ele seria o homem certo.