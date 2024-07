Galã de Terra e Paixão, Rafael Gualandi, está comprometido com atriz; veja

Ator Rafael Gualandi, de 'Terra e Paixão', está vivendo relacionamento com colega de trabalho; saiba quem é a amada do galã

O galã Rafael Gualandi, que estava no ar na novela das nove Terra e Paixão, está comprometido. Isso mesmo, o ator está namorando com uma colega de profissão, a atriz Bella Piero, que ficou conhecida por viver Laura em O Outro Lado do Paraíso.

Na rede social, a moça assumiu o relacionamento ao compartilhar vários cliques curtindo momentos agarradinha com o a eleito. A postagem foi feita em junho com uma longa declaração enquanto exibiu registros da intimidade deles.

"Se reparar bem, Dá para ver as raízes nos olhos e asas no coração que esse canceriano carrega como norte da sua bússola. A vida nunca foi tão gostosa de viver compartilhando o olhar na mesma direção que você. Amor agora virou sinônimo dessa cachoeira que a gente sempre vai mergulhar. Rio que desemboca no oceano. Água doce que navega limpando até o mar. Como a lua que convida as marés para dançar", disse ela sobre o romance.

E terminou se declarando ainda mais: "Te amo virou vírgula desde que eu te conheci.

Te desejo arrepios na alma, do lado de dentro dessa vida acessa, que todos seus desejos continuem te encontrando!".

Após o fim a novela, Rafael Gualandi viajou para a Amazônia e contou para a CARAS sobre a experiência. O ator tem ascendência indígena por parte de sua família paterna. Ele avaliou a experiência como enriquecedora para um contato maior com suas origens, mas reforçou que ele tem outro tipo de vivência diferente dos povos originários do Brasil:"E estar com eles me fez me conectar e entender de onde eu vim, de onde veio minha família paterna. Eu tenho pulsando no meu sangue algo indígena, isso esquentava meu coração. Quando eu comecei a colocar os artesanatos no meu corpo, parecia que era algo que se encaixava".

Rafael Gualandi fala sobre reconhecimento após 'Terra e Paixão'

Rafael Gualandi ficou conhecido pelo grande público após integrar o elenco de Terra Paixão, na trama, ele interpretava Enzo. Durante a conversa, o ator comenta que esse último trabalho foi responsável por abrir diversas portas em sua carreira.

"Me fez ser reconhecido no meio pelo meu trabalho, graças a Deus, sou muito grato pelo personagem, ainda sou apegado ao Enzo, todo mundo aí me vê de Enzo, brinca comigo, é um personagem que ficou marcado para mim".

"Tem surgido muitas coisas em vários segmentos, fui convidado para peça, longa, novela, eventos, então, me abriu várias portas. Eu sou muito grato, sem dúvidas, vão ter muitos projetos, será um ano de muitos trabalhos", finaliza.