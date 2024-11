Rafa Uccman sai em defesa de Virginia Fonseca após comentário: ‘A casa é sua?’

A influencer Rafa Uccman surpreendeu ao rebater o comentário de um internauta sobre estar na casa de Virginia Fonseca. Veja a resposta!

A influenciadora digital Rafa Uccman faz parte do grupo de amigos que sempre é visto na casa de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia. Por causa disso, um internauta questionou a presença dos amigos na casa da família por vários dias e ela fez questão de responder.

O assunto surgiu quando um fã escreveu: “Nossa, como a Virginia aguenta esse tanto de gente na casa dela. Se fosse na minha, não iria querer”. Ao ver isso, Uccman respondeu: “Ah, porque esses meninos vivem na casa dos outros… A casa é sua? Por que você está incomodada? A gente está dentro da sua casa, comendo da sua comida, dormindo na sua casa? Na casa de fulana, ela convida quem ela quer, ela chama quem ela quer, entra quem ela quer lá”.

Inclusive, Rafa continuou ao dizer que Virginia gosta de ter a casa cheia. “Acho engraçado que a dona da casa não está incomodada, inclusive está ampliando as instalações para ter mais quarto para receber as pessoas, mas a senhora lá na casa dela está incomodada. Não me diminuo para caber em algum lugar, não vou ainda não sou chamada, não frequento lugares que não fui convidada e tenho muito bom senso. Então, o dia que você me ver dentro da casa de uma pessoa, pode ter certeza que sou muito bem recebida”, afirmou.

Virginia usou sapato caríssimo na festa de Rafa Uccman

Em junho, a influenciadora Virginia Fonseca decidiu encerrar uma noite de maneira mais confortável ao sair da festa de aniversário de 31 anos de Rafa Uccman. Ela deixou o evento descalça e de mãos dadas com o marido, Zé Felipe, com quem está esperando o terceiro filho.

Nas mãos, ela carregava o sapato. Trata-se de um Versace Medusa Aevitas, uma novidade que rapidamente se tornou um ícone da renomada grife italiana. O item custa R$ 12 mil e tem salto de 15,5 cm, com plataforma dupla de 3 cm cada. As informações são do portal Quem.