Quem foi Odilon Wagner? Apresentador publicou desabafo antes de morte precoce

Odilon Wagner foi encontrado morto aos 24 anos em Campina Grande, na Paraíba; relembre a trajetória do influenciador e apresentador

Na última quinta-feira, 29, o influenciador digital e apresentador Odilon Wagner foi encontrado sem vida no apartamento onde morava, localizado no centro de Campina Grande, na Paraíba. Nas redes sociais, a partida precoce do humorista, que tinha apenas 24 anos, gerou comoção entre seus mais de 100 mil seguidores, e eles relembraram um desabafo recente.

Quem foi Odilon Wagner?

Natural de Serra Redonda, na Paraíba, Odilon ganhou destaque por compartilhar conteúdos humorísticos ao lado de sua família e também de amigos. Com seus vídeos curtos e engraçados, ele logo se tornou um fenômeno da inernet e passou a ser chamado para apresentar eventos típicos da região, como o São João de Campina Grande.

Nos últimos anos, Odilon comandou a transmissão do festival junino ao lado do humorista Lucas Veloso. Além de apresentar a cobertura do evento, o influenciador também se tornou figurinha carimbada em outras atrações musicais na cidade e chegou a entrevistar grandes celebridades, como Simone Mendes e Gusttavo Lima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Odilon Wagner 🤣🔔 (@odilon_wagner)

Em sua vida pessoal, Odilon era bastante discreto e costumava compartilhar vídeos de momentos especiais ao lado de sua família. No entanto, o apresentador enfrentava uma batalha interna e realizava tratamento psicológico com ajuda profissional. Semanas antes de sua morte, ele chegou a publicar um desabafo sobre saúde emocional em suas redes sociais.

“Estamos aqui para reconhecer e tentar mudar, se esforçar, fazer a diferença! RECONHECER QUE PRECISAMOS DE AJUDA NÃO É VERGONHOSO, É UM ATO DE AMOR! Mais uma luta pra vencer, tudo passa! Deus é maior que todo mal! Se cuidem, pelo amor de Deus! Procurem ajuda, não tenham vergonha, nem medo! Fase ruim, é fase. tudo passa!”, iniciou.

“A pergunta e questionamento que muitas vezes alguns fazem “mas ele só vive rindo e alegre”. Pois é, também não esperava, por trás de muitos sorrisos às vezes escondem grandes feridas, só quem carrega sabe e elas precisam ser tratadas, pois podem adoecer ainda mais. MAIS uma vez digo! Se cuidem, pelo amor de Deus, procurem ajuda!”, ele afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Odilon Wagner 🤣🔔 (@odilon_wagner)

Morte de Odilon Wagner:

É válido destacar que o perfil oficial do site 'Sua Música', responsável por transmitir o São João de Campina Grande, publicou uma nota de pesar confirmando a morte de Odilon Wagner. Segundo o 'Blog Márcio Rangel', amigos o localizaram desmaiado em sua residência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que não conseguiu reanimá-lo e confirmou o óbito.