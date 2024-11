Quem é a nova namorada do ex-BBB Lucas Buda? Conheça Joyce Magalhães

O ex-BBB Lucas Buda surpreendeu ao assumir seu relacionamento com Joyce Magalhães. Com isso, que tal saber mais sobre a moça?

Nesta sexta-feira, 01, o ex-BBB Lucas Buda surpreendeu seus seguidores ao revelar que está namorando. Em uma publicação no Instagram, ele assumiu seu relacionamento com Joyce Magalhães. Com isso, que tal saber mais sobre a moça?

Segundo informações do portal GSShow, Joyce tem 26 anos. Natural de Manacapuru, a amazonense é empresária e dona de uma loja de semi-jóias há dois anos. Ela concilia o trabalho com os estudos e está no último período de medicina veterinária, em uma faculdade privada.

Os dois se conheceram em Manaus. Após curtir as festividades de Parintins, Lucas contou que acabou conhecendo a galera do samba, sua paixão profissional, além da capoeira. Em setembro, ele foi a um evento e foi tietado por algumas pessoas, incluindo Joyce.

"A gente estava em um evento, conversamos ali poucas palavras, mas ela pediu para tirar foto comigo e depois postou. Já comecei a brincar, né? Eu falei para me marcar, e a gente começou a conversar. Aí eu convidei ela para jantar e desde então a gente foi se encontrando. Já tem mais ou menos uns dois meses que a gente está se conhecendo", detalhou Buda ao portal Gshow.

Agora, Lucas planeja levar a namorada para conhecer sua família no Rio de Janeiro. "Na verdade, ela conheceu minha família por vídeo chamada. A gente fez aqui em casa um churrasco, contei que estava namorando e fizemos a ligação. E aí a minha família pôde conhecê-la, pôde sabatinar e perguntar algumas coisas," lembrou.

Buda também já conheceu a família da namorada, que mora em Manaus com Joyce: "Eu conheci a família dela pessoalmente, a mãe dela, Dona Zeila, é um amor de pessoa," contou.

Lucas Buda assume namoro

Com um post no Instagram, ele assumiu seu relacionamento com Joyce Magalhães. “Que Deus abençoe a gente”, escreveu o professor na legenda das imagens. Em um storie compartilhado, ele confirmou o namoro. "As pessoas próximas já sabiam”, explicou ele, que mostrou um casal de amigos.