Lucas Buda assume namoro e revela como eles se conheceram: 'Ela pediu'

O coração do ex-BBB Lucas Buda tem um novo dono! Nesta sexta-feira, 01, ele surpreendeu seus seguidores ao revelar que está namorando. Com um post no Instagram, ele decretou o fim de sua “solteirice" e assumiu seu relacionamento com Joyce Magalhães.

“Que Deus abençoe a gente”, escreveu o professor na legenda das imagens. Em um storie compartilhado, ele confirmou o namoro. "As pessoas próximas já sabiam”, explicou ele, que mostrou um casal de amigos.

Já em entrevista ao GShow, Lucas contou como conheceu Joyce. Ele disse que continuou em Manaus após curtir as festividades de Parintins e acabou conhecendo a galera do samba, sua paixão profissional, além da capoeira. Em setembro, ele foi a um evento e foi tietado por algumas pessoas, incluindo Joyce.

"A gente estava em um evento, conversamos ali poucas palavras, mas ela pediu para tirar foto comigo e depois postou. Já comecei a brincar, né? Eu falei para me marcar, e a gente começou a conversar. Aí eu convidei ela para jantar e desde então a gente foi se encontrando. Já tem mais ou menos uns dois meses que a gente está se conhecendo", detalhou Buda.

"Inclusive, a gente tinha muito insegurança em relação a como é que a gente conseguia lidar com o relacionamento nesse caos. Mas a gente conseguiu bem durante esse primeiro mês, então não teve nenhum problema", continuou Lucas.

Atualmente, Lucas mora no Rio de Janeiro, mas planeja se mudar para o Amazonas ainda este ano. "Eu tenho pretensão de morar lá no final do ano agora. A gente não vai morar junto ainda, mas é para poder juntar as duas coisas, tanto o relacionamento quanto os trabalhos, que tem aparecido bastante pela região norte", antecipou.

Veja os dois juntos:

