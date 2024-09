Priscila usa look ousado e deixa tatuagens à mostra em evento

Priscilla marcou presença na festa dos dez anos do Spotify e fez questão de escolher um look que deixou à mostra as suas tatuagens

Nesta terça-feira, 3, aconteceu a festa em comemoração aos dez anos do Spotify, famosa plataforma de músicas. Diversos famosos marcaram presença no evento, entre eles Priscilla.

A ex-cantora gospel fez questão de posar para os fotógrafos que estavam presentes no local e arrasou na escolha do look. A artista apostou em um top preto com detalhes em dourado e uma saia longa preta. Acessórios como brincos e pulseiras deram o toque final na produção.

O look deixou bem à mostra algumas tatuagens que Priscilla tem nos braços. Além disso, a famosa fez questão de posar de costas e mostrar que tem a parte de trás do corpo coberto por desenhos.

Afastamento da igreja

Priscilla iniciou sua carreira como cantora gospel, mas com o tempo ela se afastou da religião evangélica e abraçou o mundo do pop. Em uma entrevista para a Foquinha, a artista explicou seus motivos.

“Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então se eu ouvia o pastor falando 'A', eu chegava na minha casa e no meu relacionamento com Deus e falava ‘Deus é A mesmo? Ou ele interpretou A e tem uma interpretação que a gente tem um B aí de resultado ou um C?'. Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre busquei a verdade a partir do meu relacionamento com Deus, não somente a partir do que eu ouvia alguém falando. Então eu sempre tive essa curiosidade”, começou ela.

Em seguida, Priscilla afirmou que ainda acredita em Deus, mas não nos dogmas que foram impostos. "Quando a doutrina, o dogma, não fazia sentido com aquilo que eu tinha de experiência com Deus, eu revisitava essa crença dentro de mim e falava: 'é isso mesmo que eu vou crer? ou eu posso ter uma outra interpretação?' Foi gradativo, porque é uma libertação espiritual você começar a viver fé não a partir do que o outro impõe para você, mas a partir da experiência de fé que você tem direto com Deus", afirmou.

Para concluir, a famosa revelou que não concordava com algumas regras da igreja. "Para você chegar nesse momento é um processo, você tem que se libertar, ter coragem. E foi esse processo que eu vivi. Foi aí que eu comecei a me descontruir em certos dogmas que era impostos e comecei [a pensar] 'quero ter a coragem de falar isso, porque eu acho que tem mais gente que pensa igual a mim, se eu penso que gay não vai para o inferno deve ter mais gente que pensa igual a mim'".