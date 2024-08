Kauan Castanheiro, primo de MC Gui, não segurou a emoção ao dar detalhes sobre o sequestro que viveu na última quarta-feira (31)

Kauan Castanheiro, primo de MC Gui, fez um desabafo comovente após sair vivo de um sequestro nesta quarta-feira, 31. Ele foi deixado pelos criminosos no bairro Jardim Helena, na Zona Leste de São Paulo, depois de passar horas em um cativeiro.

Em entrevista ao programa 'Tá na Hora', do SBT, o jovem deu detalhes sobre o momento que viveu com os sequestradores ao ser capturado em uma avenida próximo a região de Rio Grande da Serra, interior de São Paulo.

"A primeira coisa que eu lembro é que me abordaram na via, me abordaram com motos, tacaram uma pedra do retrovisor. Eu parei com tudo, me assustei. Me abordaram com arma na mão, três homens me abordaram. Eu fui encapuzado e levado para o cativeiro", revelou ele. "Usaram a pedra como isca para me parar. Eles falaram que, se eu reagisse, eu iria morrer. Eu acho que eles não sabiam [da minha rotina], mas conforme eles conversavam, eles falaram que era 'fita dada'", explicou.

Depois, Kauan contou que foi levado para um lugar desconhecido. "Era uma viela, me deixaram dentro de uma casa com mais quatro pessoas. Elas tomaram conta de mim e de outro rapaz. Eles perguntaram se a van tinha seguro ou rastreador, eu falei que tinha seguro, que não era minha."

"Eles falavam para eu seguir o protocolo, que se eu não seguisse, eu ia acabar morrendo. [Eles] Me deixaram aqui nessa rua e falaram para eu não falar nada, porque eles sabem onde eu moro e tudo. Eles viram que tinham postado, me perguntaram se eu era parente de algum famoso", acrescentou.

Kauan ainda caiu no choro ao contar que sentiu medo de não conseguir comemorar o aniversário da filha. "Amanhã é aniversário da minha filha mais nova. Eu pensei que não ia voltar. Era o que eu pedia, eu queria ir embora, eu queria ver minhas filhas", desabafou.

Claudia Castanheira, mãe de MC Gui, aproveitou para agradecer o apoio dos amigos, familiares e da imprensa na busca pelo seu sobrinho. "Graças a vocês, graças ao povo brasileiro, alguém viu, alguém tocou no coração para soltarem esse menino", disse ela.

Entenda o caso

A família do MC Gui mobilizou buscas pelo primo do cantor. Kauan transportava uma carga na altura da cidade de Rio Grande da Serra quando foi abordado pelos criminosos. O jovem tinha R$ 10 mil em tecidos na van que dirigia.

Mais tarde, o veículo foi encontrado queimado e, felizmente, Kauan não estava lá. Além disso, poucos quilômetros à frente do local de descarte da van, foi encontrado também um dos celulares usado pelo jovem, que teve o sumiço notado a princípio por colegas de trabalho, justamente pela ausência de respostas a mensagens e ligações.

Gui também mobilizou buscas ao primo nas redes sociais, pedindo para que os 9 milhões de seguidores colaborassem caso tivessem informações sobre o paradeiro de Kauan: "Ele está de boné, camiseta preta e calça jeans. Se você souber de alguma informação, entre em contato", disse o MC.