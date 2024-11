Prefeitos e prefeitas eleitos de SP participam de encontro em Campinas

Inédito, o evento foi organizado pela Associação Paulista de Municípios (APM) em 18 e 19 de novembro

Gestores públicos que foram eleitos e reeleitos em cidades paulistas no último pleito, em 6 e 27 de outubro, tiveram a oportunidade de participar do 1o Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo.

Realizado pela Associação Paulista de Municípios (APM), o evento aconteceu nos dias 18 e 19 de novembro na sede do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Com a presença de autoridades, especialistas, ministros e secretários de Estado, o encontro teve como objetivo apoiar e fortalecer os novos prefeitos e prefeitas, especialmente na etapa que compreende os 100 primeiros dias de governo.

Afinal, com as eleições concluídas e, em breve, a posse dos mandatos em janeiro, se aproxima o momento de implantar as propostas apresentadas aos eleitores e atender às necessidades da população.

Marcelo Barbieri, presidente da APM, conversou com a equipe de CARAS Brasil sobre os objetivos do encontro e a importância de reunir os eleitos e apoiá-los desde o início da gestão.

Marcelo Barbieri é presidente da APM, entidade municipalista com mais de 75 anos de história de apoio aos gestores municipais do estado de São Paulo

Pouco antes de fazer o encerramento do primeiro dia do encontro, Alexandre Padilha, Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, conversou com CARAS Brasil e destacou a importância de fortalecer as relações entre o Governo Federal e as prefeituras.

Durante os dois dias do encontro, diversos painéis temáticos abordaram assuntos essenciais para a gestão pública, como finanças, saúde, modernização administrativa, reforma fiscal, empreendedorismo, regularização fundiária, saneamento básico e mudanças climáticas.

Dário Saadi (Republicanos), prefeito reeleito de Campinas com 66,77% dos votos, comentou a iniciativa da cidade em receber o 1o Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo.

Para Dário Saadi, foi uma honra para Campinas ser a primeira cidade a receber o encontro

Outra temática que marcou os debates em painéis foi a presença das mulheres na política. Ana Karin Andrade, presidente do Instituto Mulheres Solidárias e diretora da APM, da Associação das Primeiras-Damas do Estado de SP (APDESP) e da Associação das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de SP (APVPESP), destacou os benefícios de uma maior participação feminina na gestão pública.

Luana Pocay, presidente da APDESP, reforçou a importância de existirem políticas públicas voltadas para as mulheres e a missão da associação de trazer os caminhos do empreendedorismo para a atuação das primeiras-damas.

De acordo com a APM, 245 prefeitos e prefeitas eleitos foram presencialmente ao evento e outras dezenas acompanharam os painéis transmitidos pela internet. Um dos que compareceu ao encontro em Campinas foi Alexandre Silveira Bertolini (PSB), conhecido como Xandão, prefeito reeleito de Tanabi com 85,28%. Ele dividiu sua experiência com a equipe de CARAS Brasil.

O 1o Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo teve mais de 800 inscritos, contando também com a participação de vice-prefeitos e vice-prefeitas, vereadores e vereadoras, assessores e autoridades em geral.