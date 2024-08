Polícia prende supostos envolvidos na morte de Matthew Perry, diz site

A polícia de Los Angeles prendeu pelo menos um médico e traficantes de cetamina pela overdose acidental que causou a morte de Matthew Perry

A morte do ator MatthewPerry ganhou um novo capítulo. A polícia de Los Angeles prendeu pelo menos um médico e traficantes de cetamina pela overdose acidental que causou o falecimento do artista, aos 54 anos, em outubro do ano passado. A notícia foi divulgada pelo site TMZ na manhã desta quinta-feira, 15, que mencionou "múltiplas" prisões. Por outro lado, a rede NBC, que citou fontes judiciais, relatou apenas uma prisão.

De acordo com as informações do site americano, autoridades policiais teriam informado que agentes executaram mandados de busca e apreensão de computadores, telefones e outros dispositivos eletrônicos. O objetivo seria identificar quem forneceu a droga que levou o ator a perder a consciência e se afogar na banheira de sua casa em 28 de outubro de 2023.

Como Matthew Perry morreu?

O ator Matthew Perry faleceu aos 54 anos de idade no dia 28 de outubro de 2023. Ele morreu na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles. Ele foi encontrado inconsciente dentro da água e a morte foi declarada no local.

A autópsia realizada na época indica que Matthew Perry morreu devido aos efeitos da droga, combinados com outros fatores, como afogamento, doença arterial e os efeitos da buprenorfina

Fortuna

De acordo com a revista People, o inventário dele mostrou quanto tinha de dinheiro na conta bancária dele no dia de sua morte. Na época, ele tinha o valor de US$ 1.596.914,47 - cerca de R$ 8 milhões - em sua conta no banco. Porém, a fortuna dele era maior do que isso. Ele ficou o restante de sua fortuna, no valor de US$ 120 milhões (cerca de R$ 680 milhões) em um fundo fiduciário e nomeou seus pais e a irmã como beneficiários do dinheiro.