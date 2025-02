A jornalista Poliana Rocha resgata foto do filho Zé Felipe, de 26 anos, abraçado nas pernas da mãe e revela que o jovem "era o grude"

Nesta quarta-feira, 26, a jornalista Poliana Rocha, de 48 anos, encontrou uma foto do filho Zé Felipe, fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Leonardo , ainda criança e decidiu compartilhar o registro com fãs por meio de seu perfil no Instagram.

Na imagem, a famosa aparece abraçada com o herdeiro, hoje com 26 anos. Já ele, surge pequeninho abraçado nas pernas da mãe. "Era o grude da mãe!!! Te amo, Zé Felipe. Nostalgia", escreveu na legenda da publicação.

Confira, abaixo, o registro publicado por Poliana Rocha em seu perfil no Instagram:

Poliana Rocha resgatou uma foto com Zé Felipe ainda criança - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha compara foto de Leonardo e Zé Felipe com a do neto

Poliana Rocha encantou ao repostar uma montagem nesta quarta-feira, 26, em que compara uma foto do passado de Leonardo e o filho com uma atual de Zé Felipe e o caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento do jovem com a influenciadora Virginia Fonseca.

O clique do herdeiro da loira rendeu inúmeras curtidas e comentários na rede social por conta do bebê se parecer bastante com o pai. Diante disso, a sogra de Virginia Fonseca publicou a comparação e mostrou como o trio é bem semelhante.

"Nostalgia", escreveu Poliana ao ver as gerações dos homens de sua família. Confira!

Leia também: Leonardo surge em momento fofo com o neto: 'Muito amor envolvido'