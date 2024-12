Pipo Marques abre o jogo sobre planos de casamento com Mari Gonzalez

Vem casamento? O cantor Pipo Marques falou sobre o namoro com Mari Gonzalez e comentou o desejo de subir ao altar com a amada

O amor está no ar para Pipo Marques e Mari Gonzalez! Os dois, que assumiram o romance publicamente em maio deste ano após fortes rumores de affair, não escondem o quanto estão apaixonados e felizes com a fase atual da vida pessoal e profissional.

Em entrevista ao 'Gshow', Pipo abriu o coração ao falar sobre a união do casal e revelou que possui planos de subir ao altar com Mari Gonzalez. "Quando a gente começa um relacionamento, a gente pensa que ele dure. Mas meu relacionamento é bem recente ainda, a gente está com quatro meses de namoro, e estamos apaixonadíssimos. Obviamente a gente pensa em se casar, só que tudo no seu tempo", declarou o cantor.

Na sequência, o filho de Bell Marques comentou a respeito do carinho que ele e a namorada recebem diariamente dos fãs, o que acaba os deixando mais à vontade de compartilhar com o público alguns momentos a dois. "A torcida é muito forte pelo relacionamento, então, a gente se sente à vontade de postar uma foto de casal, um momento de carinho", disse Pipo Marques.

E completou: "A galera pede, porque eles estão torcendo, estão vibrando. Quando a gente sente que o carinho está ali presente, a gente mostra um pouco, e acaba ficando feliz porque eles estão torcendo".

Pipo Marques abre o jogo sobre relação de ponte aérea com Mari Gonzalez

Pipo Marques tem vivido momentos de pura paixão ao lado de Mari Gonzalez, mas confessa que às vezes precisa enfrentar alguns perrengues para encontrar a amada. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista contou como dribla a agenda de shows pelo Brasil, para conseguir ver a namorada.

"Às vezes complica um pouco por causa das viagens para fazer show nos finais de semana e outros compromissos de trabalho, mas temos nos esforçado pra ficarmos a maior quantidade de tempo possível juntos, seja lá onde for. Às vezes, quando a agenda dela permite, ela consegue ir para alguns shows, como foi o caso do Fortal, que acabou de passar. Sempre damos um jeito", declarou ele.

