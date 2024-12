Pietra Quintela celebra 2024 como um ano transformador e faz novos planos: ‘Me faz feliz’

Em entrevista à CARAS Brasil, a jovem atriz Pietra Quintela relembra estreias no cinema, o intercâmbio para Los Angeles e viagens em família

A atriz Pietra Quintela (17) encerra 2024 celebrando um ano repleto de realizações pessoais e profissionais. No cinema, ela se destacou com a estreia de Eureka, a sequência Tudo Por Um Pop Star 2 e, especialmente, como protagonista de Princesa Adormecida – longa que marcou um momento muito especial em sua carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, a jovem artista celebra o ano transformador e cheio de conquistas e faz novos planos: "Me faz feliz".

“A estreia do meu filme Princesa Adormecida foi extremamente especial para mim, de todas as formas. É um filme que eu esperava muito ver e que me trouxe bastante orgulho de mim mesma, algo muito bom de sentir”, inicia Pietra.

Além das telonas, a atriz também embarcou em uma jornada de muito aprendizado com um intercâmbio de cinco semanas na UCLA, em Los Angeles. Durante o curso, ela aprimorou seus conhecimentos em cinema e seu inglês, enquanto conheceu pessoas que a inspiraram. “Esse intercâmbio foi extremamente importante para mim, tanto pela oportunidade de estudar o que amo, quanto pelas pessoas especiais que conheci. Elas me mostraram que no mundo tem muita coisa nos esperando, e isso foi transformador”, comenta.

Ainda na arte, Pietra relembra seu início como atriz através da reprise da novela As Aventuras de Poliana, do SBT, através da qual conquistou vários fãs. Fora das telas, ela também aproveitou momentos inesquecíveis em família, incluindo viagens marcantes para as belas praias do Havaí, a temporada de esqui em Utah e dias de passeio por Nova York. Para fechar com chave de ouro, ela ainda compartilha o Natal, que foi celebrado em Miami. “Este ano foi muito especial porque passei com a minha família, viajando, que é uma das coisas que mais amo fazer no mundo”, diz.

Refletindo sobre o ano que passou, Pietra destaca que não mudaria nada do que viveu, pois acredita que os erros e acertos moldaram quem ela é hoje. “A única coisa que faria, se pudesse voltar no tempo, seria aproveitar mais alguns momentos que hoje percebo o quanto foram especiais”, entrega.

Com 2025 se aproximando, a jovem estrela continua a sonhar alto e a planejar novos desafios. Seu maior desejo é ter novas oportunidades no audiovisual e continuar construindo sua carreira internacional. “Se eu pudesse escolher um presente para 2025, seria continuar trabalhando com o que amo e vivendo novas oportunidades. Isso realmente é o que me faz feliz”, finaliza a atriz.

