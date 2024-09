Perto de completar 30 anos, Bianca Andrade reflete sobre maturidade

Nesta quarta-feira, 25, a influenciadora fez uma reflexão em suas redes sociais sobre maturidade; Bianca Andrade vai completar 30 anos

A influenciadora Bianca Andrade acordou reflexiva nesta quarta-feira, 25, e resolveu compartilhar seus pensamentos com seus seguidores nas redes sociais. Prestes a completar trinta anos, a ex-BBB que faz aniversário em menos de um mês, no próximo dia 15, Boca Rosa contou que já vem percebendo algumas mudanças em seu comportamento.

“Eu to tão feliz por fazer 30 anos. É uma idade que para algumas mulheres por conta do etarismo feminino dá uma estremecida. Sempre olhei 30 anos como uma meta de ter uma maturidade que não vou ter mais confusões mentais, vou ter mais autoconhecimento, vou respirar fundo, vou ter mais maturidade para tomar minhas decisões", disse a empresária em seus Stories.

"Isso está acontecendo. Ontem, senti um surto de felicidade à noite, mesmo em um dia caótico, estou aprendendo a fazer as pazes com o caos. Mesmo em um dia com altos e baixos, estou com um surto de gratidão absurdo. Será que são os 30 anos?", completou Bianca.

A mãe do Cris explicou que essa sensação de gratidão pela noite foi inusitada, pois costuma se sentir cansada e estressada ao final do dia devido a todas suas responsabilidades. Por isso, percebeu estar amadurecendo.

"Uma das coisas que mais admiro são mulheres com mais de 40 e mais de 50. Vejo elas conversando e falo: 'Essa mulher tá no auge da vida dela. Ela vai ficando cada vez mais gostosa, mais maravilhosa'. A vida é uma escola", concluiu a ex-BBB.

Bianca Andrade confirma fim de namoro com modelo italiano: 'Desgaste'

Recentemente a vida Bianca Andrade passou por outras mudanças e através de suas redes sociais ela confirmou que seu namoro com o modelo italiano Luca Daffrè chegou ao fim.

Em uma sequência de vídeos, Bianca explicou que decidiu romper o silêncio e falar abertamente sobre o assunto após a imprensa questioná-la sobre o romance durante o Rock in Rio. De acordo com a famosa, a curiosidade em torno de sua vida pessoal no festival a pegou totalmente de surpresa, uma vez que ela estava no local apenas para se divertir.