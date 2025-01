Pedro Scooby posa com Cintia Dicker e se declara: 'Maravilhosa'

Em suas redes sociais, Pedro Scooby mostrou algumas fotos ao lado da esposa Cintia Dicker e fez questão de se declarar para a amada

Em suas redes sociais, Pedro Scooby sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Neste domingo, 12, o surfista publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece com a esposa Cintia Dicker. Nas imagens, o casal surgiu curtindo o dia em meio à natureza.

Na legenda, o famoso fez questão de se declarar para a amada. "Como a vida é maravilhosa com você nesse mundo", escreveu ele.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Coisa linda", escreveu um internauta. "Lindos demais", disse outra. "Que amor esse casal lindo", se encantou uma terceira.

Pedro e Cintia são pais de Aurora, de dois anos. O surfista também é pai de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de nove, frutos do seu relacionamento com Luana Piovani.

Declaração

Cintia Dicker usou as redes sociais na sexta-feira, 27, para celebrar uma data muito especial. Aurora, sua filha com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, completou dois anos de vida no dia 26 de dezembro, e a mamãe fez questão de celebrar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo publicou uma foto em que aparece ao lado do marido e ganhando um beijo na bochecha da herdeira, que está no seu colo, e escreveu uma linda declaração para ela.

"26/12/22 ela chegou chegando. Mudando completamente tudo na minha vida, me transformou, me apresentou o amor, a coragem, a força, a delicadeza. Obrigada filha, mamãe te ama muito. Viva dois anos de Aurora em nossas vidas", escreveu Cintia na legenda.

Além da bela mensagem da mamãe, Aurora também ganhou uma festa de aniversário com o tema do filme infantil 'Rio'. Na imagem publicada nas redes sociais, a menina aparece contente ao lado dos papais e dos irmãos mais velhos, Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de nove, que são filhos de Scooby com Luana Piovani.

