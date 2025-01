Paris Jackson comemora cinco anos de sobriedade: 'Gratidão'

Em suas redes sociais, Paris Jackson celebrou o fato de estar há cinco anos sóbria e fez uma bonita reflexão sobre a situação

Em suas redes sociais, Paris Jackson sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um vídeo e comentou sobre um momento íntimo de sua vida. Paris celebrou o fato de estar há cinco anos sóbria e fez uma bonita reflexão sobre o tema.

"Oi, eu sou a Paris Jackson e sou alcoólatra e viciada em heroína. Hoje marca cinco anos limpa e sóbria de todas as drogas e álcool. Dizer que sou grata seria um eufemismo fraco. A gratidão mal arranha a superfície. É por estar sóbria que eu posso sorrir hoje. Eu posso fazer música. Eu posso experimentar a alegria de amar meus cachorros e meu gato. Eu posso sentir a dor do coração em toda a sua glória. Eu posso lamentar. Eu posso rir. Eu posso dançar. Eu posso confiar. Eu sinto o sol na minha pele e ele é quente. Eu descobri que a vida continua acontecendo, independentemente de eu estar sóbria ou não, mas hoje eu posso estar presente para ela. Aqui está uma pequena amostra do que se tornou possível por causa da minha sobriedade, e meu Deus, não acredito que quase perdi tudo isso. Obrigada", escreveu ela na legenda da publicação.

Há pouco mais de um ano, o sonho da jovem Paris Jackson era ser jogadora de futebol, e ela mandava bem no esporte! Agora, a atividade favorita da filha de Michael Jackson parece ser ensinar outras garotas a fazer maquiagem. A herdeira do rei do pop divulgou em seu canal no YouTube, um vídeo destinado a ensinar as garotas de sua idade a fazerem uma boa maquiagem.

Sem pudores, Paris aparece completamente natural no vídeo, e ensina o passo a passo para não errar na hora de fazer uma maquiagem. E mesmo sendo filha de Michael Jackson, ela faz questão de ser honesta com a sua imagem e não se considera uma grande estrela. “Sim, meu rosto é rosa. E sim, eu também tenho espinhas”, afirma no vídeo.

