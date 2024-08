Descubra o motivo pelo qual Angelina Jolie cortou relações com o pai, Jon Voight

'Ele não fica de boca fechada', revelou fonte para revista; Angelina Jolie é fruto do casamento de Voight com Marcheline Bertrand

Angelina Jolie voltou a cortar relações com o pai, o ator Jon Voight. O novo rompimento da estrela de com o astro de 85 anos foi noticiado pela revista norte-americana InTouch Magazine. Uma fonte ligada a Jolie relatou à publicação que os incômodos que levaram à nova briga dizem respeito à incapacidade de Voight de “ficar de boca fechada”.

Ao longo dos últimos anos, a atriz e o pai já romperam e fizeram as pazes mais de uma vez.“Apesar das várias tentativas prévias de reconciliação, o Jon fala demais e isso fez com que a Angie rompesse com ele mais uma vez”, relatou a fonte.

“Ele não consegue ficar de boca fechada. A Angie já deixou claro para ele que não quer ele falando sobre a vida privada dela - mas ele segue abrindo sua boca enorme”.

Jolie e seu pai pararam de se falar em 2002 depois que ele disse que sua filha precisava procurar ajuda para seus "sérios problemas mentais". Eles voltaram a conversar sete anos depois, em 2009. Desde então, a relação entre eles vinha se mostrando boa.

Em 2019, Voight deu uma entrevista celebrando sua relação com os seis filhos de Jolie: "É maravilhoso para mim ficar um tempo com Angie. Quaisquer cinco minutos que consigo, eu sempre fico agradecido, então é ótimo poder ir passear um pouco com ela - e com as crianças também".

Jolie e Voight também são conhecidos por seus posicionamentos políticos divergentes. O ator é extremamente conservador, já tendo exposto mais de uma vez sua simpatia e admiração pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Angelina Jolie e seu irmão James Haven Voight são fruto do casamento de Jon Voight com a atriz Marcheline Bertrand (1950-2007), entre 1971 e 1980.

