Padre Patrick relembra vitória contra a depressão: ‘Entendi que a vida é um dom’

Em entrevista à CARAS Brasil, Padre Patrick relembra luta contra a depressão e fala do trabalho como sacerdote e sucesso na internet e nos palcos

Neste domingo, 4, em memória de São João Maria Vianney, a Igreja Católica celebra o Dia do Padre. E para falar sobre a importância da data, a CARAS Brasil conversou com Padre Patrick Fernandes (37), que se tornou um fenômeno nas redes sociais, onde leva diariamente mensagens de fé, de forma bem-humorada e uma inusitada interatividade, que chama atenção do público. No bate-papo, ele comenta sobre o sucesso na internet, destaca o trabalho como sacerdote e seus espetáculos pelo Brasil e relembra fase em que precisou lutar e vencer a depressão. “Entendi que a vida é um dom”, conta.

Em 2019, o pároco viveu um dos períodos mais difíceis, ao enfrentar um severo quadro depressivo. Começou a perder interesse pelo ministério e passou a se sentir obrigado a celebrar missas. Deixou de se alimentar, se descuidou e ficou trancado dentro de um quarto. Tentava não se mostrar frágil aos fiéis, mas acabou tendo que se afastar das funções paroquiais.

“Nós, padres, somos educados para estarmos sempre fortes. E as pessoas querem nos ver assim também, né? Como um porto seguro, alguém que vai estar ali para estender a mão, para orientar. Só que a gente traz as nossas angústias também, como humanos que somos. O número de suicídio, por exemplo, entre os padres vem crescendo muito no Brasil e no mundo; decorrência, muitas vezes, de uma vida de ativismo, de tantos afazeres. E na maioria das vezes, você se vê sozinho. Você vai pra casa, e está sozinho. Não tem com quem partilhar as suas angústias, as suas dores e tudo mais”, destaca.

E continua: “Isso faz com que aos poucos, a longo prazo, vai tendo um turbilhão de experiências de emoções dentro do seu coração, que vão te tirando do eixo. Foi exatamente assim que eu senti. Comecei a não ver o encanto em mais nada que eu estava fazendo. É como se tivesse um vazio tão grande que não me permitia levantar, me colocar de pé e que isso piorava cada vez mais”.

Padre Patrick, então, revela como conseguiu se recuperar. “Achava que seriam dias ruins, como a gente têm sempre, mas não melhorava. E ficava cada vez pior, pior, pior. E isso, até eu reconhecer que eu necessitava de ajuda, que sozinho não dava mais conta, já tinha me levado muita coisa embora. Mas com a terapia, medicação, psiquiatra e a minha fé, consegui aos poucos recuperar o ânimo, perceber e entender que a vida é um dom. Que apesar das noites escuras que a gente está vivendo, Deus tem sempre reservado o melhor pra nossa vida”, destaca o padre, que em março de 2020, se viu recuperado e pronto para retomar suas atividades na paróquia.

DIA DO PADRE

Neste domingo, é celebrado também a memória de São João Maria Vianney, padroeiro de todos os padres. “Ele é referência, o modelo a ser seguido, de um homem que doou a vida, um homem simples, do interior da França, desacreditado por tantos, por todos, mas que fez um trabalho extraordinário, um amor incondicional a Jesus, e ele serve portanto de inspiração. Lembrar esse dia é reafirmar o compromisso, o propósito que fizemos também de dar a vida, de oferecer a vida por conta de um ideal, de um propósito”, explica Padre Patrick, que completou 10 anos de sacerdócio em 2023.

De acordo com ele, Vianney dizia que o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. “E acho que é assim que preciso honrá-lo, sabendo do incondicional amor de Deus que me chamou, apesar de minha imensa pequenez. Ele viu meu coração, viu o amor que eu sentia por ele, e me fez o convite, e esse convite seduziu-me. Foi mais forte, como o de Jeremias, seduzir-me, e eu me deixei seduzir. O sacerdócio, para mim, representa exatamente isso, a forma como eu encontrei de falar de Jesus, de anunciar o seu Evangelho, de doar a minha vida, de me entregar por uma causa que é capaz de completar o meu coração, de me preencher”, continua.

SUCESSO NA INTERNET

Padre Patrick se tornou um fenômeno na internet aos 34 anos, quando meteoricamente ganhou visibilidade nacional, em 2021. Hoje, com mais de seis milhões de seguidores no Instagram, continua levando diariamente, por meio das redes sociais, mensagens de fé, de forma bem humorada.

“Fenômeno é um pouco demais, né? (risos). É algo que eu utilizo para o reino. Aproveitei a oportunidade, que acho que foi de Deus, de me permitir jogar as redes às águas mais profundas para, de forma diferente falar de Jesus. Sou muito tímido também em relação a essas coisas todas, ao reconhecimento que a internet me trouxe. Penso que é um ofício, e utilizo isso em contrapartida desse mundo que é tão pesado, tão machucado, trazer um pouco de leveza”, fala.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pe Patrick Fernandes (@padre_patrick)

PELOS TEATROS DO BRASIL

Em 2022, Padre Patrick estreou o Fora da Caixinha. A turnê foi sucesso por onde passou. Ele levava aos palcos as diversas temáticas abordadas nas diversas caixinhas das redes sociais. Em julho deste ano, o projeto encerrou seu ciclo. Ele saiu de cena para dar espaço a um novo espetáculo: o Bença Padre.

“Junto com a nossa equipe, a nossa agência Non Stop, a gente pensou em algo que pudesse mostrar o Padre Patrick além das redes sociais, né? Então, foi um trabalho árduo, longo. A gente se reuniu bastante, até para ensaios de iluminação, de projeção de som, algo que pudesse me conectar as pessoas. E a gente encontrou essa veia, que nos possibilitou trazer essa mensagem leve às pessoas que vão ao teatro. E ao mesmo tempo que dão muitas gargalhadas, também se emocionam muito. E este foi o foco, esse despertar; junto com a minha equipe a Non Stop, com as pessoas que trabalham comigo. A gente pensar em algo para nos apresentar além das redes sociais”, explica.

O pároco revela que não foi fácil encarar os palcos pela primeira vez. “Eu saí da minha zona de conforto, percorrendo o Brasil, indo para os teatros, porque estava acostumado a falar em público e tudo, mas numa igreja, para um público específico, público católico. Na internet, a gente alargou, falando com outras pessoas, mas era internet, era eu com o meu celular aqui. Então, tive que sair da minha zona de conforto, mas confesso que foi uma experiência incrível. Eu já nem vejo a minha vida sem a possibilidade de fazer isso”, confessa.

“Porque é tão prazeroso encontrar pessoas, pessoas que, às vezes, nem comungam a mesma fé que eu tenho, mas que vêm me agradecer por algo. Então, isso para mim é um bálsamo, me sinto muito lisonjeado, muito feliz, realizado com esse trabalho. O Fora da Caixinha, que foi nosso primeiro espetáculo, rodou do Brasil. Foram tantas pessoas alcançadas, e agora a gente está com esse novo, que é o Bença Padre, sempre trazendo humor, mas também uma mensagem de esperança para as pessoas”, finaliza Padre Patrick.