Padre Marcelo Rossi sobre gravar com jovens e evangélicos: 'Novos amigos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Padre Marcelo Rossi fala sobre retorno aos palcos com projeto musical repleto de parcerias especiais

Padre Marcelo Rossi tem se dedicado ao seu retorno aos palcos depois de receber grandes elogios ao lançar canções com Simone e Thiaguinho, o qual destaca como figura importante em seu novo momento. Em entrevista à CARAS Brasil, o religioso explica que a parceria com o pagodeiro é apenas o início do que estar por vir.

"É um projeto de buscar amigos e novos amigos, não do mundo da igreja, mas que tenham uma vivência de igreja, para poder pescar em alto mar", diz o Padre, que fará novos lançamentos entre este ano e o próximo, como forma de se aproximar ainda mais dos fãs.

No último mês, o cantor divulgou Yeshua, uma canção que ficou muito popular nas vozes de artistas do meio evangélico. Depois de dividir os vocais com Thiaguinho, ele explica que a faixa, na verdade, surgiu no berço católico e traz a mensagem perfeita para unir os fiéis, independente da religião.

"Eu amo os irmãos da evangélica e sou feliz de ser católico, mas o que eu quero é poder mostrar a palavra de Deus, sem atacar ninguém, pelo contrário, mas harmonizar", diz ele, que completa: "Então começamos com A Casa é Sua, uma música evangélica, e agora com o Thiaguinho".

"A Yeshua é uma música católica, que, por sinal, muitos gravaram no mundo evangélico, mas essa música é da Colo de Deus, que é uma comunidade católica. Então você consegue usar as músicas levando a palavra de Deus e a conexão com o jovem. A primeira música com a Simone é lindíssima, mas essa é a oracional".

Na expectativa por compartilhar as novidades que vem preparando com sua equipe, Padre Marcelo confirma que ainda irá divulgar uma música com João Gomes, que nos últimos anos se tornou um sucesso por todo o país. "Vão ter outras surpresas, mas não posso revelar ainda", adianta.

"Ao longo desse ano e do ano que vem a gente vai lançando, porque é essa mentalidade que as pessoas têm que compreender. Agora não existe mais TV, então como trabalhar nessa nova mídia com as plataformas digitais e como levar isso e atingir as pessoas para levar para cristo?", questiona ele, que tem se deparado com novos desafios do mercado.

CONFIRA O VÍDEO: