Orlando Miranda, ator, produtor e empresário teatral, morre aos 91 anos

O ator, produtor e empresário teatral Orlando Miranda faleceu aos 91 anos. A notícia foi compartilhada pela Associação dos Produtores de Teatro (APTR) na noite desta segunda-feira, 9. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“Hoje nos despedimos do grande homem das artes Orlando Miranda”, iniciou a publicação, que relembrou a trajetória dele. "Orlando deixou sua marca como Diretor do Serviço Nacional de Teatro – SNT, entre os anos de 1974 e 1981, e Presidente do Instituto Nacional de Artes Cênicas – INACEN entre 1981 e 1985, mantendo seu papel de grande defensor das artes cênicas mesmo durante a ditadura militar", escreveu.

Formado na Escola de Teatro Martins Pena em 1959, Orlando passou a se dedicar às artes cênicas e fundou em 1963 o Teatro Princesa Isabel, ao lado de Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga. E o local foi palco foi palco dos primeiros shows de Bossa Nova.

Além de sucessos como Roda Viva, Trair e Coçar é só Começar, Um Grito Parado no Ar, entre tantos outros espetáculos marcantes, além de receber atores e atrizes como Procópio Ferreira, Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Gracindo, Jô Soares, Jorge Dória, Dercy Gonçalves e Marília Pêra.

"Nossos agradecimentos e todas as homenagens a esse ícone que ajudou a construir a história do Teatro Brasileiro e nossos sentimentos à família e aos amigos de Orlando", finalizou a publicação.

Nos comentários, os internautas lamentaram a perda. "Um homem com enorme amor ao teatro, também com grande espírito conciliador", recordou um. "Figura importantíssima para o Teatro carioca, e a difusão do Nacional. Gratidão por tanto! Homens como ele, faltam hoje", observou outra. "Ah! Que tristeza! Perda gigante!", lamentou outra.

Veja a publicação: