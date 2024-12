O que Larissa Manoela e filha de Luan Santana têm em comum? A própria atriz responde

Luan Santana compartilhou a primeira foto de Serena e encantou muitos famosos, como Larissa Manoela, que destaca uma coincidência entre as duas; veja

Luan Santana (33) usou as redes sociais no último domingo, 29, para compartilhar a primeira foto de sua filha, Serena, fruto do relacionamento com a designer de moda Jade Magalhães (31). O clique, feito minutos após o parto da herdeira, que nasceu na noite do sábado, 28, encantou muitos famosos, entre eles a atriz Larissa Manoela (24). A artista ainda aproveitou para destacar uma coincidência entre as duas e divertiu os seguidores do cantor.

"O dia mais feliz das nossas vidas. seja bem-vinda minha Serena", escreveu Luan, na foto publicada no Instagram, marcando o nascimento da bebê, que veio ao mundo às 18h22, em uma maternidade de São Paulo. Entre as centenas de comentários, está o de Larissa, que fez questão de deixar claro uma informação curiosa. "Lindos! Muito amor, família. Serena estreou no melhor dia, 28/12", reforça a esposa de André Luiz Frambach (27), se referindo a data de seu aniversário.

O comentário da atriz divertiu vários internautas. "Data linda para se fazer aniversário, né? Eu amei. Ahahah”, diz uma seguidora. “Sua gêmea de niver. Kkkk”, escreve outra. “Concordo. Só as divas no nosso dia”, fala mais uma. “Hahahah... Fiz um comentário sobre isso em outro post relembrando que ela nasceu no mesmo dia que a Larissa Manoela”, conta outra internauta.

Larissa Manoela também fez questão de destacar a informação na publicação de Jade, também no Instagram: “Que lindos! Deus abençoe, família. Serena veio ao mundo na melhor data, 28/12. Saúde!”. Em sua rede social, a designer de moda comemorou a chegada da primogênita: “Há quase 24h sentindo o coração bater fora do peito. Amei ser sua casa, minha boneca. Tô ansiosa pra tudo que vamos viver a partir de agora. Te amo infinitamente”.

A eterna Maria Joaquina de Carrossel (2012), novela infantil do SBT, comemorou seus 24 anos há dois dias. No último domingo, 29, Larissa encantou seus seguidores ao compartilhar cliques da festa de aniversário.

A comemoração, realizada em casa, foi marcada pelo tema "cerejinha", com uma decoração cheia de balões e flores em tons de vermelho que refletiam a vibe da festa.

A atriz, que recentemente oficializou seu casamento com André Luiz, brilhou em um vestido vermelho longo com recortes elegantes.

