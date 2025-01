Nora lembra reação de Gloria Menezes ao saber que neto é transexual: 'Nunca vou esquecer'

Mocita Fagundes, que é casada com o ator Tarcísio Filho e nora da atriz Gloria Menezes, compartilhou um texto no Dia Nacional da Visibilidade Trans

Mocita Fagundes, que é casada com o ator Tarcísio Filho e nora da atriz Gloria Menezes, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 29, para compartilhar um texto no Dia Nacional da Visibilidade Trans sobre o filho, Theo Fagundes, um jovem trans. Na publicação, ela refletiu sobre o processo e relembrou a reação da atriz ao saber sobre a nova identidade do neto.

"Família, antes de mais nada, é entender, acolher, proteger, respeitar. É dar espaço e liberdade. Para ser quem se é. Como alguns sabem, tenho um filho transgênero. Meu Theo Fagundes. Vivi um luto, sim. Mas um luto muito respeitoso, um luto só meu. E passou muito rápido. Me resolvi muito bem com ele", iniciou Mocita em seu Instagram.

Em seguida, ela falou sobre renascimento. "Logo o luto deu espaço ao que chamei carinhosamente de RENASCIMENTO. E assim como fiquei enlutada, vi um filho lindo e vibrante - renascer. Um filho feliz. Finalmente feliz. E foi emocionante ver o quanto ele se libertou na sua nova (e verdadeira) identidade de gênero. Afinal, quem somos nós para interferirmos na identidade de alguém? Não somos ninguém. No que isso nos afeta? Em nada", ressaltou.

E falou sobre a reação da sogra: "Nunca vou esquecer a reação da Glória, uma mulher de 90 anos - quando soube da transição do Theo. Ela falou… '-E daí?' ( e sorriu) . Nunca mais ela chamou o Theo pelo 'nome morto'. Nunca se enganou. Nunca errou. E ela tem 90 anos. Na minha bolha de afeto, na minha família, a EMPATIA sempre foi soberana. E nem precisava ser mãe do menino trans mais lindo desse mundo - para lutar por essa causa. Respeito à comunidade trans. Sempre", escreveu.

