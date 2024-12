Nivea Stelmann aponta relação com Elano como seu 'maior erro': 'Destrutivo'

Ao relembrar relacionamento turbulento com jogador Elano, Nivea Stelmann aponta história como um arrependimento de sua vida; entenda

A atriz Nivea Stelmann falou sobre o relacionamento que viveu com o jogador Elano entre os anos de 2010 e 2011. Casado na época, o atleta conheceu a famosa durante a Copa do Mundo de 2010 e foi quando tudo começou.

A ex-global, que atualmente tem dois filhos e mora nos EUA com seu marido, revelou que Elano pediu seu telefone e o contato acabou fazendo com que eles iniciassem uma relação. Em fevereiro, o relacionamento veio a público e ele se divorciou no papel com a esposa, que atualmente é sua mulher. Nivea Stelmann então contou que se arrepende dessa história e apontou o que aconteceu como seu "maior erro".

“Nosso término foi muito destrutivo para os dois, uma história muito ruim. Se tem algo que me arrependo, que foi meu maior erro, é essa minha história com ele. Eu queria que não tivesse acontecido. É um assunto que todo mundo me pergunta, voltam para esse passado horroroso”, disse ela no podcast Cara a Tapa.

“Ele pegou meu telefone, só que ele ainda era casado. Mas todo mundo só ficou sabendo da gente em fevereiro, quando ele já estava divorciado. Isso é bom que as pessoas saibam e eu também faço questão de falar. Ele chegou a se divorciar no papel. Isso não é mentira, isso aconteceu. Ela recebia pensão... Ele pode tentar apagar, passar uma borracha porque voltou para a família feliz, a sagrada família... De tudo na minha vida, esse era o único pedaço que eu apagaria”, declarou.

Nivea falou mais sobre o que aconteceu na época. "Queria muito ele para mim, então eu esperei o divórcio, esperei as coisas acontecerem. Em fevereiro, ele foi comigo de mão dada para um camarote da Brahma. Quem vai para um camarote de mão dada sendo famoso e com uma famosa, está assumindo uma relação. E depois ele me acompanhou em capas de revistas, foi na Globo ver a novela que eu estava fazendo. Ele me namorou. Ele pode tentar apagar isso da vida dele, mas houve um namoro. Houve um término de casamento, um divórcio no papel e um namoro", contou.

Após alguns meses, Elano quis voltar para a ex-mulher e não deu um ponto final na relação com a atriz. "Digno, honesto, tudo bem. Mas não precisava ter sumido da minha vida, eu fiquei sem chão. Ele podia ter chegado para mim e falado: 'eu não quero mais, nunca te amei'", falou.

Veja o relato completo de Nivea Stelmann sobre Elano:

Elano pediu perdão para a esposa

Após sair da relação com Nivea Stelmann, Elano pediu desculpas para a mulher, com quem já tinha duas filhas na época. Em entrevista ao programa Canção Nova, o atleta fez um depoimento emocionado sobre a sua família e até pediu perdão para a mulher pelos seus erros. “Eu quero dizer que eu te peço desculpas novamente, que você me perdoe porque somos seres humanos, achamos que nada nunca acontece com a gente, porque temos várias coisas ao nosso redor. Não deixe acontecer o que aconteceu comigo, porque é muito triste quando você deita no travesseiro e não sabe o que as suas filhas estão fazendo, o que a minha esposa, Alexandra, está fazendo. E várias vezes liguei, as minhas filhas passando por dificuldade e eu achando que era mentira. (...) A maior vitória, o maior título que eu tenho são eles”, afirmou Elano. Leia mais aqui!

