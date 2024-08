Nattan retorna de viagem com Anitta e internautas especulam DR

Amigo de Anitta, o cantor Nattan foi um dos escolhidos pela poderosa para passar alguns dias em Mykonos, na Grécia, com ela e outras celebridades

O cantor Nattan atiçou a curiosidade de internautas ao deixar a viagem dos amigos de Anitta, que estão em Mykonos, na Grécia, nesta quarta-feira (14). O retorno do rapaz vez após MC Daniel deixar vazar um áudio em que, supostamente, Nattan discutia com a namorada Layla Samylle em um tom mais alterado. Nas redes, foi especulado que a viagem do artista terminou mais cedo por causa deste atrito.

"Pronto, siga a sua vida, meu amor. Eu estou errado mesmo", teria dito Nattan no áudio captado nos stories de Daniel, que está na viagem junto da namorada, Lorena Maria. Hoje, Nattan embarcou em um voo até a cidade de Londres, na Inglaterra, o que indicou o fim dos dias de curtição.

Nattan retorna de viagem com Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

Desde o início da viagem, Nattan já havia chamado a atenção da web por participar da "eurotrip" sem a namorada, fato que atraiu críticas: "Já vi homem que não respeita a namorada, mas igual o Nattanzinho, não...", opinou um usuário do X. "Homem é uma raça de canalhas. Quando ele voltar da Europa, vai atrás da pessoa que ele mandou seguir a vida", disparou a outra.

Além de Nattan, Lorena e MC Daniel, Anitta convidou Bruna Griphão, Dani Calabresa, Maya Massafera, Vivi Wanderley e Duda Beat para curtirem o paraíso grego.

e a voz no fundo do nattan falando “então pronto meu amor siga a sua vida, eu to errado mesmo” 👀 homem sendo homem né, literalmente largou a Layla so agora pq foi pra Grécia 👀 pic.twitter.com/1ekaVQSdwI — maria (@marialimacostaa) August 12, 2024

O relacionamento de Layla e Nattan

Nattan e a influenciadora Layla Samylle começou há cerca de quatro anos, mas já teve momentos de conflito entre o casal, que se mantém discreto nas redes sociais.

Inclusive, neste ano, Nattal havia anunciado ao portal Splash que havia terminado com Layla: "Eu estou solteiro, focado na minha carreira, no meu DVD, nos meus projetos e na minha volta", disse ele, em maio.

Em junho, o cantor confirmou o retorno com a namorada através de um post de parabéns no aniversário dela: "Deus caprichou um pouquinho a mais nessa garota", escreveu ele na ocasião.