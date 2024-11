Não é bissexual! Lucas Souza abre o jogo sobre sua orientação sexual

Em declaração sincera, Lucas Souza revela qual é a sua verdadeira orientação sexual e o motivo para ter mentido no passado

O ex-A Fazenda Lucas Souza surpreendeu ao contar que não falou toda a verdade no passado sobre sua sexualidade. Em entrevista no podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão, ele contou que não se considera bissexual, mas outra orientação que é bem parecida.

O rapaz afirmou que se identifica como pansexual, que é a pessoa que se relaciona com os outros sem se importar com o gênero. Em sua declaração, ele explicou o motivo para ter dito que era bissexual.

“Muita gente da comunidade LGBTQIAPN+ começou a me seguir e a me apoiar. Qual era a fala deles: ‘Eu acho que foi de extrema importância você falar sobre esse assunto, porque eu acho que você pode ajudar pessoas’. O meu caso teve uma repercussão nacional, então é bom gerar essa discussão, sabe? E pra ver que tem gente que é muito mal resolvida”, disse ele, e completou: “No início da minha carta aberta, eu já tinha em vista que as pessoas não sabem o que é pansexualidade. Então, eu usei o termo bissexualidade para ser mais fácil e compreensível para as pessoas”.

Ao ser questionado sobre sua sexualidade, ele afirmou: “É pansexualidade. O gênero não interfere no seu gostar, se relacionar com a pessoa. Dando um resumão, é uma pessoa que não tem preconceito com ninguém e em relação a nada”.

Além disso, Lucas Souza contou que recebe cantadas de homens e mulheres. “Eu acho que é 50/50. Se você perguntar da minha vida pessoal, está completamente de lado, parada. Se você me perguntar da minha vida, eu não vou ter novidade nenhum”, disse ele, que inclusive não beija há alguns meses. “Acho que tem uns dois meses. Tenho que dar uma movimentada, fazer um auê”.

Fim do namoro

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Jaquelline relembrou o fim do namoro com Lucas Souza. Os dois encerraram a relação poucos meses após o início da relação no reality show rural da Record TV. Agora, ela contou sobre o clima do término.

Em entrevista ao colunista Gabriel Perline, da Contigo!, ela contou que ficou chateada na época da separação. "A gente terminou bem, só que temos turbulências. Quis me afastar dele por atitudes dele mesmo, que eu fiquei muito magoada na época. Depois teve outras coisas que ele falou da minha família para outras pessoas. Eu fiquei muito chateada, então não é por conta de mim, mas por conta da minha família. Eu acho que não tinha necessidade dele falar: ‘O mais difícil é aguentar a sua família’. Então foi muito chato, porque eu ouvi de pessoas que eram muito próximas a ele, como também ouvi da boca dele", afirmou ela.

Então, Jaquelline desabafou: "Muita gente perguntou: ‘Por que você parou de seguir o Lucas? Se você defendeu ele’. Foi mais por conta disso, por conta de erros dele mesmo, por áudios dele mesmo, por falas dele mesmo. Não foram outras pessoas, foi ele mesmo. Quando as outras pessoas trouxeram para mim o que eu ouvi e o que eu li, eu fiquei chocada com a atitude dele. Eu não esperava. A pessoa que eu me apaixonei realmente ficou lá em A Fazenda e era a pessoa que eu queria para a minha vida aqui fora, mas depois eu vi que não existia".