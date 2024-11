Nandinho Borges assume namoro com ex de amigo, de quem foi padrinho de casamento

O empresário Nandinho Borges surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao namoro com Natasha Rohrig, ex-esposa de seu amigo Nathan Carvalho.

O empresário Nandinho Borges, ex de Ivy Moraes, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao namoro com Natasha Rohrig, ex-esposa de seu amigo Nathan Carvalho. O ex-Power Couple Brasil tinha, inclusive, sido padrinho do casamento dos dois há sete meses.

Em uma publicação nas redes sociais, Nandinho se manifestou após as críticas sobre o relacionamento. “Podem falar o que quiserem, mas só a gente sabe da verdade… e tá tudo bem! Para nós, a opinião dos outros é como se fosse lixo. O que realmente vale é nossa consciência de que tá tudo bem e que nossa vontade de estarmos juntos está muito mais fortalecida”, disse ele.

Em seguida, ele contou que Natasha passou por momentos difíceis em seu último relacionamento e que, para eles, apenas a opinião das pessoas importantes em suas vidas têm valor. “Erraram muito com ela e, além disso, ela foi traída, ela sofreu. Eu não estava na melhor posição, mas fui o consolo. É isso! A história é bem complexa, estão nos julgando muito, mas somente quem é importante pra gente está sabendo e o resto que se fod#!”, disse.

Por fim, se declarou. “Eu te amo, linda. Ninguém realmente nunca vai entender a nossa sintonia e conexão. Somos almas gêmeas e é uma pena que demoramos muito para descobrir isso. Agora eu vou cuidar de você e vou te mostrar o que é ser homem. Nossa história vai ser linda”.

Veja:

Storie de Nandinho Borges (Reprodução/Instagram)

Ivy Moraes confirma término de namoro com Nandinho Borges após briga

A ex-BBB Ivy Moraes confirmou o que muitos internautas já esperavam: chegou ao fim seu relacionamento com Nandinho Borges. Os dois chegaram a participar do Power Couple Brasil, transmitido pela Record. Fãs do casal já havia percebido que as coisas não iam bem, já que os dois haviam apagado as fotos juntos em seus perfis e deixado de se seguir. Leia mais!