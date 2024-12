Myrian Rios surpreende com foto do filho com André Gonçalves: 'Cara do pai'

Myrian Rios celebrou o aniversário de 23 anos do filho, Pedro Arthur, nas redes sociais. A semelhança dele com o pai, André Gonçalves, chamou atenção

A atriz Myrian Rios usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para celebrar uma data especial. Em uma publicação no feed do Instagram, ela homenageou o filho, Pedro Arthur, fruto do relacionamento com o ator André Gonçalves, que está completando 23 anos.

"Meu coração se enche de orgulho por ter um filho tão responsável, inteligente, resiliente e amado quanto você na minha vida. Seu sorriso e carisma enchem nossa vida de alegria! Te amo, meu filho! Parabéns! Feliz e abençoado aniversário", escreveu.

Nos comentários, os internautas não deixaram de notar a semelhança entre pai e filho. "A cara do pai", disse um. "Deus abençoe o Pedro com saúde, paz, alegria e prosperidade. Que o Espírito Santo o ilumine sempre", declarou outro. "Parabéns, rapaz lindo! Deus continue abençoando e Nossa Senhora intercedendo sempre", comentou mais uma.

Vale lembrar que Pedro é o filho caçula de Myrian, que também é mãe do cantor e compositor MankMC, o Edmarzinho, de seu relacionamento com o empresário Edmar Fontoura. O aniversariante do dia também tem outras duas irmãs por parte de pai, Manuela, filha de André Gonçalves e Tereza Seiblitz, e Valentina, da união do ator com Cynthia Benini.

Recentemente, André Gonçalves reapareceu com dois dos três em um encontro familiar após ser alvo de polêmicas envolvendo pensão alimentícia. Ele levou os filhos Pedro Arthur e Valentina Benini para tomarem um café da manhã na padaria. Nas redes sociais, o pai coruja compartilhou a foto com todos sorridentes durante a refeição juntos.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, André Gonçalves falou da relação com os filhos: “Está tudo em paz”. Em 2022, ele enfrentou processos de dívidas de pensão alimentícia de suas duas filhas, Valentina e Manuela Seiblitz, fruto do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz. Veja o clique!

