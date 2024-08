Morre Susan Wojcicki, ex-CEO do YouTube, apenas 6 meses após a morte do filho

Ex-CEO do YouTube, Susan Wojcicki morreu aos 56 anos após luta contra doença e apenas seis meses após perder o filho de 19 anos

A executiva e ex-CEO do YouTube Susan Wojcicki faleceu aos 56 anos de idade na última sexta-feira, 9. Ela lutava contra o câncer no pulmão há dois anos e não resistiu.

A morte dela foi anunciada por seu marido, Dennis Troper, no Facebook. “É com profunda tristeza que compartilho a notícia do falecimento de Susan Wojcicki. Minha amada esposa por 26 anos e mãe dos nossos cinco filhos nos deixou hoje após dois anos vivendo com câncer de pulmão de células não pequenas”, informou ele.

A atual CEO da Alphabet, dona do Google, Sundar Pichai, também lamentou a morte da colega. “Inacreditavelmente triste pela morte da minha amiga Susan depois de anos de luta contra o câncer. Ela fez parte da história do Google como ninguém, e é difícil imaginar o mundo sem ela. Ela era uma pessoa incrível, líder e amiga que teve um tremendo impacto para o mundo e eu sou uma das pessoas do Google que são melhores por terem conhecido ela. Vamos sentir saudade. Nossos sentimentos estão com a família”, escreveu no X, antigo Twitter.

Susan foi quem disponibilizou sua garagem para que os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, pudessem trabalhar e foi uma das primeiras funcionárias da empresa.

Morte do filho de Susan Wojcicki

Em fevereiro de 2024, Susan Wojcicki enfrentou a dor de perder um filho. O jovem Marco Troper, de 19 anos, foi encontrado morto na Universidade da Califórnia, onde estudava letras e ciências.

De acordo com a revista People, o rapaz faleceu em decorrência de uma “combinação de toxicidade aguda de drogas”. Ele teve uma overdose acidente de altas concentrações de remédios e substâncias ilícitas.

“Os níveis de alprazolam e cocaína encontrados no sangue dele são altos o suficiente para causar morte”, disse um informante.

O rapaz foi encontrado inconsciente em seu quarto no dia 13 de fevereiro de 2024 na Universidade de Berkeley. A polícia foi chamada às 16h23, mas a morte dele foi declarada ainda no local.