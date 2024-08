Modelo Daniela Braga tem prejuízo de mais de R$ 5 milhões após ter casa invadida

A modelo brasileira Daniela Braga teve todas suas joias roubadas após bandidos invadirem sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos

A modelo brasileira Daniela Braga teve sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, invadida por ladrões. A informação é do site TMZ.

Segundo a publicação, dois cofres foram arrombados e os bandidos teriam levado cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) em objetos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo da Victoria’s Secret afirmou que os bandidos levaram todas as suas joias, incluindo seu anel de noivado e a aliança de casamento. Além disso, Daniela lamentou o roubo de vários objetos de valor sentimental, como a foto do ultrassom de seu filho com o empresário Adam Freede, com quem é casada há quase três anos.

Ainda segundo o site TMZ, Braga chegou em casa na última terça-feira, 13, e notou que sua casa havia sido invadida. Ela compartilhou imagens da residência toda revirada e com vidros quebrados. Uma investigação policial foi aberta, mas até o momento nenhum suspeito foi detido.

A invasão à casa da modelo brasileira é mais uma em uma série de roubos de joias de famosos em Los Angeles. O ator Tom Hanks também foi uma das vítimas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Braga Freede (@daniela)

Flavia Pavanelli desabafa após tentativa de roubo

Flavia Pavanelli usou o seu Instagram Stories para desabafar sobre uma tentativa de roubo em sua loja. "Estou tremendo! Tentaram furtar a Youse, entraram no escritório agora pela manhã. Meu pai chegou mais cedo do que o normal, estava em uma salinha, que tem ali em uma parte detrás do escritório. Ele simplesmente ouviu um barulho de uma pessoa ali dentro, tentando levar uma caixa de som e um computador", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que era para ela também estar no escritório. "Por muito pouco não fui mais cedo para o escritório com ele. Graças a Deus boa parte da equipe ainda não tinha dado o horário de chegar. Meu pai está bem. Está todo mundo bem", disse ela em outro trecho. Saiba mais!