Mansão de Tom Hanks é invadida em Los Angeles após detalhe em rede social

Mansão do ator Tom Hanks teria sido invadida por 'ladrões especializados em roubos de casas de famosos e pessoas ricas'

O ator Tom Hanks e a esposa, a cantora Rita Wilson, passaram por um grande susto recentemente. De acordo com a revista americana 'OK! Magazine', a mansão do casal, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi invadida por uma quadrilha 'especializada em roubo de casas de famosos e pessoas ricas'.

O assalto ocorreu há alguns dias, mas foi noticiado somente na segunda-feira, 5. Ainda segundo informações do veículo internacional, os ladrões levaram alguns pertences dos artistas e deixaram 'rastros do crime' como vidros da casa quebrados.

Vale ressaltar que Tom Hanks e a esposa não estavam no imóvel durante a invasão. Os investigadores afirmam que os assaltantes teriam confirmado a ausência dos moradores na casa através das redes sociais.

Isso porque, de acordo com as autoridades, os criminosos acompanham a rotina de famosos por meio da internet e, assim, conseguem saber quando estão fora de casa. Apesar da presença de alarmes no local, os invasores não foram pegos. Até o momento, não foi revelado o prejuízo do casal e nem quais pertences foram levados.

Tom Hanks dá opinião sincera sobre carreira

Em 2022, o ator estadunidense Tom Hanks deu uma opinião sincera sobre os filmes que fez nos 40 anos de carreira. Hanks, que está no filme da Disney Pinóquio, disse que fez apenas quatro filmes "muito bons", surpreendendo alguns de seus fãs.

Em entrevista para a revista People, sem revelar quais são os filmes, disse que o filme Splash! Uma sereia em minha vida, de 1984, é um deles. Vale lembrar que Tom Hank ganhou o Oscar de Melhor Ator por dois anos consecutivos, com Philadelphia (1993) e Forrest Gump (1994), o único a conseguir ganhar a estatueta dois anos seguidos.

“Ninguém sabe como um filme é feito, embora todos pensem que sabem… Eu fiz uma tonelada de filmes e quatro deles são muito bons, eu acho, e ainda estou impressionado com a forma como os filmes se formam”, disse, na ocasião.

Tom Hanks já protagonizou filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Prenda-me se For Capaz, O Terminal, Ponte dos Espiões e The Post, entre outros filmes muito aclamados pelo seus milhares de fãs espalhados pelo mundo.