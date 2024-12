Mensagem de Natal em 2023 resultou em noivado de Sabrina Sato e Nicolas Prattes neste ano

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes se tornaram um dos casais mais comentados do ano após assumirem namoro em janeiro

Juntos desde janeiro de 2024, Sabrina Sato (43) e Nicolas Prattes (27) se tornaram um dos casais mais queridos da atualidade e têm conquistado cada vez mais fãs ao compartilhar momentos felizes e suas vulnerabilidades nas redes sociais. O namoro que surgiu de uma mensagem de Natal em 2023 resultou em noivado de Sabrina e Nicolas nesse ano.

Namoro no carnaval

O casal oficializou o namoro em janeiro de 2024, em uma relação que evoluiu de forma discreta. Segundo o ator, tudo começou com uma mensagem de Natal enviada no final de 2023: "Eu estava solteiro e, no Natal, mandei uma mensagem pra ela. Algo simples, tipo: 'Feliz Natal pra você e sua família'", relembrou durante entrevista no Lady Night.

"A partir daí, a conversa fluiu e não parou mais", contou o intérprete, que assumiu ter dedicado toda a sua atenção para a crush no momento da troca de mensagens: "Eu não dava atenção pra mais ninguém", revelou de bom humor.

Desde então, o casal se tornou cada vez mais aberto nas redes ao compartilhar momentos felizes com os fãs, como o noivado divulgado em setembro e a primeira gravidez, que chegou em outubro, mas foi interrompida após um aborto espontâneo.

Perda do bebê

Sabrina, que já é mãe da pequena Zoe (6), fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle (41), perdeu o bebê com Nicolas Prattes durante a 11ª semana de gestação, no começo de novembro. A informação foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein e, posteriormente, Sabrina veio a público falar sobre a perda.

Em recente entrevista à revista Ela, a estrela desabafou sobre o momento de fragilidade: "Falar sobre perda não é fácil, mas compartilhar experiências pode trazer força — tanto para mim quanto para outras mulheres que viveram algo semelhante. Perder uma gestação é uma dor profunda, mas também é um momento que ensina muito sobre resiliência e amor", compartilhou.

