Mel Maia faz treino físico específico para próximo trabalho

'Não mudei de academia', disse Mel Maia; nesta terça-feira, 06, a atriz compartilhou nas suas redes sociais vídeos enquanto malhava pesado

O próximo trabalho de Mel Maia já está chegando! Em post no Instagram, nesta terça-feira, 06, a atriz revelou os bastidores e contou que está fazendo um treino físico específico para a personagem, mas não deu mais detalhes além disso.

No stories de sua conta secundária, a atriz contou para fãs que seguem seu daily - conta dedicada para mostrar seu dia a dia: "Gente, vocês estão perguntando por que eu troquei de academia... eu não mudei não, galera. É porque eu estou fazendo um treino, como falei aqui sobre meu próximo trabalho, e aí eu estou fazendo um treino específico com a minha personal justamente para esse trabalho", declarou a artista.

Mais cedo, a jovem ainda compartilhou um vídeo em que aparece pegando peso na academia para malhar o braço.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, Mel Maia parou tudo ao revelar o estado atual de seu abdômen. Treinando pesado musculação, na companhia da personal trainer que acompanha Jojo Todynho e Viviane Araújo, a jovem impressionou com seu físico sarado.

"Endorfinada", escreveu a atriz rindo após pegar pesado na musculação na companhia de sua professora.

Mel Maia se pronuncia após registro suspeito de gravidez

A mãe de Mel Maia causou no Dia das Mães ao postar uma foto da família passando a mão na barriga atriz. Após a repercussão do registro na internet, a artista, de 19 anos, pronunciou-se em seus stories na rede social.

Namorando há alguns meses com o surfista português João Maria Pereira, com quem já levantava suspeitas de affair desde novembro do ano passado, a famosa esclareceu se está esperando seu primeiro bebê ou não.

Com um print de seu rosto do registro que deu o que falar, Mel Maia se explicou e falou o que houve. "Gente, olha a minha cara de gastativa, era pra potar amanhã de zoeira, minha mãe só estragou a brincadeira e postou hoje", falou que seria uma brincadeira de primeiro de abril. Veja a foto aqui.