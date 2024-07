MC Mirella esclarece situação com Iza após expor mensagens de Yuri Lima

Durante a polêmica de traição de Yuri Lima, MC Mirella contou que o ex de Iza já havia enviado mensagens para ela, o que esclareceu com a cantora

MC Mirella voltou a se defender de críticas de internautas sobre a exposição das mensagens enviadas pelo ex de Iza, Yuri Lima, quando os dois ainda estavam juntos e antes da polêmica de traição do atleta: "Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida. Fui ver agora e ele apagou. Passada!", relembrou a funkeira na época.

Nesta terça-feira (23), depois de ser considerada "nada empática" com a colega de profissão, a funkeira contou que já havia conversado com Iza sobre o acontecimento e que não devia satisfações aos internautas.

"Parei de admirar a Mirella depois da falta de empatia dela com a Iza", escreveu um usuário do Instagram. Em seguida, veio a resposta afiada da artista: "Se toca. A própria Iza falou comigo. Gente vocês não sabem de nada. Não devo satisfações para os achismos de vocês. Deixem eu e a mulher em paz!", disparou.

MC Mirella esclarece situação com Iza após expor Yuri Lima (Foto: Reprodução/Instagram)

"Em plena cirurgia esse povo vem me encher o saco, p*p... Haja paciência!", escreveu a funkeira. Mirella mostrou aos seguidores que estava internada, mas não disse qual o motivo por trás. No entanto, a MC deu a entender que tinha passado por alguma mundaça no corpo que teria deixado a autoestima dela elevada.

Mirella expõe mensagens de Yuri Lima

Depois de Leo Dias expor a polêmica de traição de Yuri Lima, Mirella contou aos seguidores que havia recebido mensagens do jogador que foram ignoradas por ela. Apesar da repercussão do assunto, a artista veio a público se desculpar pela atitude, garantindo que não queria causar nenhum tipo de dor a Iza e que não revelou a notícia antes em decorrência da gestação dela.

"Todo mundo só falava disso aqui em casa e, por isso, acabei falando. Me desculpe se isso possa ter causado mais dor nela, porque realmente foi na intenção de esculhambar esse cara, mas não soube me expressar direito", declarou a cantora.