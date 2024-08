MC Mirella encanta seguidores com novos cliques da filha

Filha de Dynho Alves e MC Mirella, Serena, de 7 meses, encantou os seguidores da mãe com os cliques fofos compartilhados pela cantora

MC Mirella encantou os seguidores ao compartilhar os novos cliques da filha, Serena, fruto do relacionamento dela com Dynho Alves, neste sábado (10). A bebê que acaba de completar sete meses de vida mostrou aos fã da família que se dá muito bem com as câmeras, posando compostada para os cliques da mãe.

"Eu vou ser modelo, cantora, dançarina e influencer igual a minha mãe. Eu sou linda!", escreveu a Mirella na legenda da publicação da pequena.

Para os cliques da bebê, a artista escolheu um look composto por peças estampadas com coelhinhos. Nas imagens, também é possível ver que, com um apoio para se segurar, Serena já consegue ficar em pé.

Nos comentários da publicação, amigos e fãs da artista se derreteram pela menina: "Que princesa linda!", escreveu a influenciadora Bia Miranda. "Fala pra mim se não é uma princesa", escreveu o pai da menina, Dynho Alves. "Maravilhosa igual a mamãe! Acho ela a cara da Mirella", escreveu uma usuária do X. "Acho ela a cara do papai", contrariou a outra.

MC Mirella passa por cirurgias plásticas

O momento fofo entre mãe e filha vem após Mirella passar por procedimentos cirúrgicos complexos para desenhar a silhueta do corpo: "Logo, logo, vocês vão ver a escultura que meu corpo está. Só digo uma coisa: a mãe tá 'gostosíssima'! Mais gostosa do que nunca e abalando tudo", disse ela ao entrar na sala de cirurgia sem dar muitos detalhes.

Depois do mistério, a artista explicou que fez algumas remoções de gordura e aplicações no bumbum, e nos seios: "Eu fiz mastopexia com cicatriz de T reverso. O médico com quem eu fiz é um especialista, então tudo vai ficar bem delicado. Fiz lipo e lipoenxertia glútea, em que toda a gordura que sobrou de mim colocaram na minha b*nda. Eu também coloquei 330 ml de silicone (nos seios)", explicou ela depois de receber alta.