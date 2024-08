MC Mirella desabafa sobre dieta após cirurgia: 'Vontade de comer o que não pode'

Na recuperação de uma lipo, MC Mirella desabafou sobre a necessidade de realizar dieta e não ceder à vontade de comer doces

MC Mirella fez um desabafo sobre o pós-operatório, depois de quase ceder à vontade de comer brigadeiro, uma proibição do médico para que ela se mantenha saudável até o fim do repouso. A artista, que está se recuperando de procedimentos plásticos de redefinição da silhueta, explicou que sente muita vontade de comer alguns doces específicos, mas que tem seguido a dieta de firmemente.

"Gente, estão tentando me tombar. Fala sério, eu acabei de fazer uma lipo, mas me dá uma vontade de comer umas coisas que não é para comer. Pelo amor de Deus, é 11h da noite e me deu vontade de comer brigadeiro, um chocolate. Antes, eu deceria lá e faria um prato de brigadeiro para comer sozinha, mas eu não posso! Eu prometi para o médico e estou aqui, com todas as minhas forças, me segurando para que não aconteça", desabafou a cantora.

Ao todo, MC Mirella realizou quatro procedimentos de uma vez. Nos seios, a artista trocou as próteses por um formato que os projeta para frente e realizou uma mastopexia. Ela também a proveitou a remoção de gordura da lipoaspiração para realizar uma lipoenxertia glútea, que consiste na remoção do excesso em um local do corpo e inserção no bumbum.

Mirela desabafa sobre a vida como mãe

Recentemente, a funkeira compartilhou com seguidores uma breve reflexão sobre a vida como mãe. A artista deu à luz Serena, em dezembro do ano passado. Segundo ela, momentos relaxantes se tornaram mais difícil desde a chegada da menina, já que a ela se pega constantemente preocupada com a saúde da filha.

"Vou falar uma coisa para vocês: ter filho é um negócio 'babado', sabia? Porque eu não consigo mais ter a atividade que eu tinha antes, de não ligar para nada, sair, viajar, fazer o que eu quisesse sem a procupação de alguém depender de mim. Por mais que minha mãe e o Dynho me ajudem, a gente (mães) não fica em paz com criança, você que estar perto", relatou ela.