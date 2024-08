Maya Massafera abre o jogo sobre libido: 'Totalmente diferente'

Maya Massafera foi bem sincera quando questionada como anda sua libido após a transição de gênero e revelou que está tudo bem diferente

Maya Massafera tem sido bem sincera sobre seu processo de transição de gênero. Recentemente, a famosa revelou que ainda não ficou com ninguém após os procedimentos e abriu o jogo sobre libido.

“Eu consigo agora entender todas as minhas amigas que eu não entendia antes, porque antes, quando eu estava no corpo do ‘falecido’ [Matheus Mazzafera], com um gênero que não me pertencia, eu tinha testosterona. E aí a libido era outra. Eu tomo muito hormônio, eu tomo bloqueador de hormônio masculino, hormônios femininos. Hoje a minha libido é totalmente diferente”, disse ela em entrevista ao Portal Leo Dias.

Em seguida, a estrela afirmou que só beleza não basta para ela ter interesse em alguém. “Pode vir aqui o Brad Pitt e o Cauã Reymond e falarem para mim ‘vamos fazer um a três’. ‘Não, obrigada. Vamos embora’. Eu não quero, a libido muda. Para eu ficar com alguém, beleza não basta", completou.

Procedimentos estéticos

A influenciadora Maya Massaferausou seu perfil no Instagram para falar sobre cirurgias plásticas e uso de hormônios. Em um vídeo publicado no Instagram, ela confessou que fez cerca de 20 cirurgias em cinco meses e desabafou sobre a transição de gênero. “Eu tomo todos os dias de manhã e à noite. De manhã tomo o bloqueador dos (hormônios) masculinos, a tarde tomo alguns femininos e a noite são vários femininos novamente, uns dez comprimidos”, relatou a modelo.

Sobre as cirurgias plásticas que já realizou, ela comentou: “Vocês perguntam muito sobre minhas cirurgias plásticas. No início eu não fiz, fiquei os três primeiros meses só tomando hormônio. E depois eu fiz umas 20 cirurgias em cinco meses”, revelou.

“Não é fácil se transicionar no Brasil, e outra: eu me transicionei com 42 anos de idade. Eu sou de uma outra geração e tinha medo de como ia ficar. Reconheço que tenho o privilégio de ter condições para fazer esse tanto de plástica, mas não tenho o privilegio da juventude. E eu quero mostrar como é transicionar aos 40 anos. Tem um ditado que diz que a vida começa aos 40, e a minha literalmente começou”, desabafou Maya.