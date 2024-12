Marina Lima revela último pedido do irmão, Antonio Cícero: 'Farei'

A cantora Marina Lima contou que o irmão, Antonio Cícero, fez um pedido antes de partir; poeta realizou eutanásia em outubro

A cantora Marina Lima compartilhou com o público o último pedido feito por seu irmão, o poeta Antonio Cícero, antes de sua partida. O escritor faleceu na Suíça em outubro, aos 79 anos, por morte assistida - prática permitida no país onde ele estava.

Por meio de seu Instagram oficial, Marina contou que o desejo de Cícero era ser homenageado na Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição da qual era membro desde 2017. O pedido do poeta será realizado pela cantora no próximo dia 12 de dezembro.

"Este foi o seu último pedido para mim. Cícero gostava muito do ambiente da Academia, fez amigos verdadeiros lá, pessoas que tinha prazer de encontrar. Então planejo um recital que celebre isso, incluindo lindas canções nossas. A ABL fará uma abertura antes de minha apresentação, com um pronunciamento do seu presidente, Merval Pereira, e leitura de textos escolhidos do Cícero", escreveu a artista na legenda da postagem.

"Na minha parte da homenagem, contarei também com Rosiska Darcy de Oliveira e Eduardo Giannetti, dois grandes amigos do Cícero da Academia. Pedi aos dois para estarem comigo. É desta maneira simples e profunda que desejo homenagear a memória do meu irmão e sua passagem como membro dessa ilustre Academia", completou Marina Lima.

Nos últimos anos, Antonio Cícero, que vivia na Suíça, recebeu o diagnóstico de Alzheimer e estava tratando problemas neurológicos decorrentes da doença. Com isso, o escritor optou pela morte assistida e deixou uma carta de despedida explicando a decisão.

"Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. [...] Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços", declarou ele em um trecho.

Quem foi Antonio Cícero?

Além de escritor e poeta, Antonio Cícero Correia Lima também foi compositor e filósofo, eleito em 2017 como membro imortal da Academia Brasileira de Letras. Em 1969, devido a conflitos políticos, ele passou a residir em Londres, na Inglaterra, e finalizou os estudos no exterior.

Ao longo de sua extensa carreira, Antonio colaborou com grandes artistas da música brasileira como Lulu Santos, Orlando Morais e Adriana Calcanhotto.

