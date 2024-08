Mariana Xavier desabafa ao voltar aos aplicativos de namoros: 'Preguiça gigante'

Atriz publicou desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira, 21; Mariana desabafou sobre usar aplicativos e disse que o retorno não está sendo fácil

Nesta quarta-feira, 21, a atriz Mariana Xavier, que está solteira, publicou um desabafo nas redes sociais, isso porque a atriz voltou a usar aplicativos de paquera e disse que o retorno não está sendo nada fácil.

"Relação de amor e ódio com app de paquera. Tinha cansado. Saí. Tentei acreditar nos approaches [abordagens] à moda antiga... cruzar com alguém interessante numa ponte aérea, ser apresentada pra um amigo de amigo... p*nenhuma", brincou ela.

A atriz de Minha Mãe é Uma Peça contou porque decidiu voltar aos aplicativos: "Tô eu de volta pra essa joça. Preguiça gigante, mas pelo menos é uma possibilidade de conhecer gente que eu jamais conheceria na minha (falta de) rotina. Como é pra vocês?", questionou ela.

Os fãs então responderam o questionamento da estrela nos comentários e se divertiram com as respostas: “Podia ser igual Airbnb, deixar avaliação no perfil”, brincou uma, “Mariana Xavier é gente como a gente!!”, exclamou outro, “Preguiça de App! Esperando o Universo”, contou uma terceira.

Mariana Xavier desabafa sobre uso de remédios para emagrecer

Mariana Xavier participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta quarta-feira, 24, e falou sobre a importância do autocuidado. Durante a atração, a artista lembrou que já sofreu com a ditadura da magreza e contou que passou quase uma década tentando mudar o seu corpo.

"Eu sou vítima da ditadura da magreza. Eu, com 18 anos, com a minha cabeça completamente poluída por esse imaginário, fui bater na porta de médico porque eu tinha engordado três quilos. E eu achava que aquilo era um absurdo, que a minha vida ia acabar se eu engordasse três quilos. E encontrei pelo caminho um monte de médicos extremamente irresponsáveis que em vez de chegarem para mim e falarem: 'Querida, está tudo bem, seus hormônios estão mudando, sua vida está mudando, sua rotina mudou'. Não, eu encontrei um monte de médico que saiu receitando tarja preta e dieta doida, sabe?", desabafou. Em seguida, ela contou que ficou quase uma década tentando mudar o seu corpo.