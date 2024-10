Mariana Betti comove com homenagem emocionante ao filho, falecido em 2019

Filha dos atores Paulo Betti e Eliane Giardini, Mariana Betti homenageou o filho, que faleceu de leucemia com 1 ano e sete meses

Filha caçula dos atores Eliane Giardini e Paulo Betti, a diretora Mariana Betti usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para compartilhar uma homenagem emocionante ao filho, Antônio, que faleceu em 2019. O primogênito, fruto de sua união com Quito Ribeiro, morreu com 1 ano e sete meses após ser diagnosticado com leucemia.

Por meio de seu Instagram oficial, Mariana resgatou uma foto segurando o pequeno nos braços, pouco tempo depois do parto. A herdeira de Eliane e Paulo relembrou o clique especial na data em que o bebê completaria 7 anos de idade.

"Dia que Antônio nasceu. Hoje ele faria 7 anos. Obrigada, meu filho! Papai pegando na testa", escreveu Mariana Betti na legenda da postagem. Emocionados, diversos amigos famosos e seguidores da diretora de TV deixaram mensagens carinhosas nos comentários.

"Um abraço bem apertado em vcs!", declarou a atriz Fabiula Nascimento. "Receba meu amor", disse a atriz Giselle Batista. "Um beijo, lindona", comentou a também atriz Silvia Buarque. Paulo Betti, avô do pequeno Antônio, deixou um emoji de coração vermelho na publicação.

Mariana Betti e Quito Ribeiro também são pais de Joaquim, que nasceu em julho de 2021. A chegada do caçula foi bastante comemorada pela família: "Nasceu Joaquim, dia 06 de junho, nossa alegria. Saúde, amor e paz, meu menino lindo. Mari, Quito, Noe, Chico, Juliana, bisa Wandyr, estamos muito felizes, um sopro de esperança em dias melhores", celebrou Eliane Giardini, na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Betti (@maribetti)

Paulo Betti se emociona e relembra morte do neto de apenas 1 ano

Em 2020, Paulo Betti emocionou os fãs ao participar de uma entrevista para o programa português Programa da Cristina. Na ocasião, o artista falou sobre a morte do neto de 1 ano e 7 meses, Antônio, que acabou falecendo por conta de uma leucemia mieloide.

"Faz parte da vida, a gente aguenta. A minha filha está muito bem e, em alguns momentos, sofremos, porque temos que sofrer. Mas tudo o que acontece, nos engrandece, se soubermos fazer que isso seja um estímulo à vida. Não podemos fazer com que o passado nos imobilize. Nosso neto está no céu, em algum lugar, e nos ilumina. E foi assim que tinha que ser", declarou ele, visivelmente emocionado.

Leia também: Eliane Giardini e Paulo Betti: atores se uniram após a morte do neto