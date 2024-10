Maria, filha de Tom Cavalcante, posa com namorado em show

Maria Cavalcante, filha de Tom Cavalcante e Patrícia Cavalcante, marcou presença no show de Bruno Mars ao lado do namorado

Nesta sexta-feira, 4, Bruno Mars realiza o primeiro show da turnê Bruno Mars Live In Brazil no estádio do Morumbis, em São Paulo.

Diversos famosos marcaram presença na apresentação, entre eles estavam Tom Cavalcante com a esposa Patrícia Cavalcante, e a filha Maria, de 24 anos.

A jovem ainda estava acompanhada pelo namorado Cristiano Deyvid. Os pombinhos fizeram questão de posar abraçados para os fotógrafos presentes no local. Maria ainda arrasou na escolha do look com uma blusa brilhante, calça jeans e um tênis na cor prata.

Bruno Mars fará uma longa turnê pelo Brasil. O cantor se apresenta nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro no Morumbis, em São Paulo. Nos dias 16, 19 e 20 de outubro no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro no estádio Couto Pereira, em Curitiba. No dia 5 de novembro no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. E nos dias 26 e 27 de outubro na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Polêmica

A filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante, revelou nos últimos dias que está um relacionamento com Cristiano Deyvid, da dupla Jonathan & Cristiano. Após assumir o namoro na rede social com fotos, a ex-namorada do sertanejo fez uma série de vídeos acusando o artista de traição.

A moça que se diz traída por Cristiano, Sara de Castro, deu sua versão da história e contou que achava que estava noiva do cantor até ele postar fotos com a herdeira do humorista. Diante das acusações, Maria Cavalcante e o eleito também se pronunciaram."

Sara de Castro alegou: "Eu e Cristiano éramos noivos até ontem, meio-dia. Cristiano viajou para São Paulo semana passada, estava tudo super bem, tínhamos acabado de voltar de uma viagem a Salvador. No sábado, fui deixar ele na rodoviária e estávamos falando de planos para crescer juntos".

"Até uma semana atrás falava em casamento, em ter filho. Ainda bem que não engravidei, porque nós tentamos por seis meses, mas tive que voltar a tomar um remédio para ansiedade. É isso, gente, as pessoas se vendem para ter fama”, falou a ex do sertanejo.

Cristano então se defendeu dizendo que não estava mais com Sara ao assumir o romance com a herdeira de Tom Cavalcante. O sertanejo enalteceu a ex, dizendo que ela é parceira e que lhe apresentou à igreja, além de ter lhe ajudado em evoluir em diversas áreas da vida. O cantor falou que eles não estavam bem. "Não estava tendo conexão em alguns setores do relacionamento...", disse.