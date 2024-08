Maria Clara Gueiros critica supervalorização da juventude: 'O mundo artístico é cruel'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Maria Clara Gueiros diz que lida bem com o envelhecimento e critica supervalorização da juventude

Bem resolvida, Maria Clara Gueiros (59) encara com tranquilidade a proximidade dos 60 anos. “Vou me reconstruindo em cima da idade que tenho”, diz a atriz e humorista, em entrevista à Revista CARAS. Porém, ela ressalta que num País superligado em imagem, sobra também para os artistas: "O mundo artístico é cruel".

Maria Clara diz que lida bem com o passar do tempo. "O mundo está cada vez mais ligado na imagem, em como você está nas fotos no Instagram. Eu nunca, em toda a minha vida, quis ser mais jovem do que era, sou uma pessoa muito adaptada, vou me reconstruindo em cima da idade que tenho. E olha que o mundo artístico é cruel! Mas estou feliz e a gente vai fazendo os personagens que têm a ver com a nossa idade", destaca.

"Imagina se eu quero fazer uma coisa para ser mais jovem, não, faço mais velha numa boa. Estou tranquila, envelhecer é inevitável. A outra opção é pior, né (risos)?! Só quero o que é meu. Se não veio para mim, se o universo não me trouxe, é porque não era para ser. Quero trabalhar, pagar os meus boletos e ter paz de espírito", emenda a atriz.

Casada com o músico e escultor Edgar Duvivier (69), Maria Clara revela que a receita de seu casamento próspero é simples: cada um ter a sua casa. "É a melhor receita! Nós temos duas casas, mas a gente dorme junto todas as noites, sempre. Digo que o quartel-general é aqui e a gente está junto sempre, a gente toma café da manhã, almoça, janta junto. E o Edgar, como é escultor, artista plástico e músico, precisa de um lugar grande, ele não cabe aqui", conta.

"Então, no horário nobre ele está aqui e no comercial ele está lá na casa dele, que é uma galeria, cheia de obras, onde ele toca saxofone. Imagina tocar nesse prédio? Então, é o melhor dos mundos. Já fui casada 16 anos e ele também, então a gente já não tinha essa fantasia de ‘queremos casar’. Digo que a gente é casado, ele também, porque a gente é e tem dado certo assim há 14 anos", completa a artista.