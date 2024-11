Maria Cândida exibe corpo real e faz reflexão sobre padrões de beleza

Curtindo uns dias em Jericoacoara, no Ceará, Maria Cândida exibiu seu corpo real e fez uma reflexão sobre os padrões de beleza

Atualmente, Maria Cândida está curtindo uns dias de descanso em Jericoacoara, no Ceará. Nesta segunda-feira, 18, a apresentadora compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece caminhando de biquíni.

Na legenda, a famosa fez uma importante reflexão sobre os padrões de beleza. "53, corpo real com celulites, flacidez, uns quilos a mais… Feliz por estar viva e usar esse corpo como instrumento para visitar lugares incríveis como estou agora, Jericoacoara, Ceará. A aceitação dos nossos corpos, mulheres maduras, é muito importante até para você mudar, melhorar, dar aquele retoque que te fará ainda mais feliz. Mas enquanto a gente não se alinha com o que é nosso, para vivenciar as experiências aqui na Terra, fica difícil", começou ela.

Em seguida, Maria comentou que se sente livre com o corpo atual. "Conceito de Body Positive é você se sentir bem na sua pele. Esse é o primeiro passo, sem dúvida nenhuma. E como eu percebo se me sinto bem e confortável, verdadeiramente? Para mim, por exemplo, colocar um biquíni e andar sem canga ou sem eu me esconder… como eu fazia quando tinha 30, 40 anos… (sempre me escondendo ou sem entrar na água para não me verem de costas). Isso faz com que eu me sinta livre e confortável. Sinto que não faz sentido mais eu me criticar sem parar".

Por fim, a artista afirmou que pretende fazer algumas mudanças no corpo. "Como disse, claro que seria legal fortalecer mais as pernas e perder uns quilinhos. E vou! Mas essa é apenas a trajetória… e pode levar meses ou anos. Não é mais a loucura do projeto verão de perder 20 kg em cinco dias. Vamos viver com gratidão ao que nos foi dado com amor e tudo vem… até o que sempre pareceu tão difícil".

Menopausa

Maria Cândida abriu uma troca de conhecimento e informação no CARAS Talk Menopausa. No evento especial da CARAS Brasil, a apresentadora alertou mulheres que ainda não estão vivendo a fase da menopausa sobre as mudanças previstas no corpo.

É importante destacar que toda mulher reage de forma diferente. No entanto, de acordo com especialistas, entre os 45 e 55 anos mulheres devem sentir mudanças significativas no funcionamento do corpo.

"Você está sentindo na pele e não é uma pele só ressecada, você vai estar sentindo de repente, você vai subir uma escada, você não faz nenhum exercício já no terceiro lance você vai falar: 'nossa, minha perna não está mais como era antes'. E realmente não vai estar, isso é falta de massa muscular, essa massa muscular vai segurar o seu corpo e você pode ter sim osteopenia e você pode ter milhões de coisas", explica.

