María Branyas, pessoa mais velha do mundo, morre aos 117 anos na Espanha

Conhecida como a pessoa mais velha do mundo pelo Guinness World Records, a espanhola María Branyas Morera, morreu aos 117 anos nesta terça-feira, 20. A notícia foi compartilhada pela famíli em sua conta no X, antigo Twitter.

"Maria Branyas nos deixou. Ela morreu como desejava: enquanto dormia, de forma tranquila e sem dor," escreveram. Um dia antes de sua morte, a espanhola contou na rede social que estava se sentindo "fraca". “A hora está chegando. Não chore, eu não gosto de lágrimas. E acima de tudo não sofra por mim. Você me conhece, onde quer que eu vá serei feliz, pois de alguma forma sempre levarei você comigo.”

Ela nasceu em 4 de março de 1907 na Califórnia, nos Estados Unidos e, aos oito anos, se mudou com sua família espanhola para a região da Catalunha, no noroeste da Espanha, onde permaneceu desde então. E ela viveu nas últimas duas décadas na casa de repouso Santa Maria del Tura, na cidade de Olot, no nordeste da Espanha.

María Branyas ganhou o título de pessoa mais velha do mundo em janeiro de 2023, após o falecimento da freira francesa Lucile Randon aos 118 anos. Ao longo de sua vida, ela presenciou a Guerra Civil Espanhola, as duas guerras mundiais, a pandemia de gripe de 1918 e a pandemia de Covid-19. Mesmo tendo contraído o vírus aos 113 anos, ela se recuperou sem maiores complicações. Ela deixa três filhos, 11 netos e 13 bisnetos.

De acordo com informações da Veja, com a morte de Maria Branyas, a japonesa Tomiko Itooka, de 116 anos, se tornou a pessoa mais velha do mundo, segundo o US Gerontology Research Group (GRG), associação baseada na Universidade da Califórnia.

