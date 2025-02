Advogada expõe medo de Marcos Oliveira com ida para o Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, que interpretou o Beiçola em A Grande Família (2001-2014), decidiu se mudar para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em A Grande Família (2001-2014), decidiu se mudar para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. E a advogada e amiga do artista, Rose Scalco, contou em entrevista ao jornal O Globo sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelo veterano e contou que ele sentia medo de ser esquecido.

Segundo ela, o artista recebe apenas a aposentadoria de um salário mínimo e faz alguns trabalhos ocasionais. Após sofrer duas ações de despejo, ele precisou deixar o apartamento que morava. "Uma outra amiga o levou para um local temporário, mas ele também terá que sair de lá. O Marcos só recebe uma aposentadoria. Foi então que comecei a conversar com a Cida, organizadora do Retiro dos Artistas", detalhou.

"Ele não tem como arcar com uma dívida mensal alta. Ele está pagando um aluguel mais adequado, mas ainda é muito para ele. E essa amiga estava pagando o condomínio. É uma coisa temporária até sair a casa no Retiro, até porque ela não tem como manter isso por mais tempo. E ele não tem como pegar o dinheiro dele e pagar R$ 1.400 de aluguel. É muito para quem ganha um salário mínimo fixo. Indo para o Retiro, ele vai ter todo o dinheiro da aposentadoria e dos trabalhos ocasionais para ele. E ainda vai ter o respaldo da instituição", complementou.

Medo

Em seguida, ela falou sobre o medo de Marcos de ser esquecido, mas garantiu que conversou com ele sobre o assunto. "E ele não vai deixar de trabalhar. O grande medo do Marcos era acharem que ele não poderia mais trabalhar porque estava no Retiro. Eu disse a ele que poderá continuar trabalhando, e o dinheiro vai ser só para ele. Ele não vai mais precisar pagar aluguel e nem precisar da nossa ajuda para as necessidades básicas. Não vamos soltar a mão dele", declarou.

E completou: "Eu sempre o levo para passear, para ir a restaurantes, e ele achou que eu não iria mais fazer isso. Mas disse a ele que nada mudará. Vamos continuar marcando os passeios como sempre fizemos. O Marcos entendeu e está bem tranquilo. Está feliz. Ele está vendo, matematicamente, que isso será melhor para ele. O Marcos faz os trabalhos dele com afinco e muita vontade. O medo dele era as pessoas esquecerem dele e acharem que ele não poderia trabalhar. Ele já percebeu que isso não acontecerá e está muito feliz".

