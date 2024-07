Marcia Fu fala relembra briga com enfermeira após nascimento de seu filho

Marcia Fu relembra briga após enfermeira dizer que seu filho não iria sobreviver: 'Dei um murro'. Gabriel, filho da famosa, está atualmente com 11 anos

No clima dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam nesta semana, Daniela Albuquerque recebe Marcia Fu no programa Sensacional, exibido pela RedeTV! nesta quinta-feira, 25. O programa vai ao ar a partir das 22h30.

A convidada abriu detalhes sobre a vida pessoal e refletiu sobre as dificuldades que enfrentou para engravidar por conta do diagnóstico de endometriose. “Tentei por vários anos, várias vezes, e sempre perdia”, revelou a artista, que conseguiu se tornar mãe aos 43 anos. “Foi mil vezes uma sensação maior do que [conquistar] uma medalha. Ele é a minha medalha de ouro".

Gabriel, atualmente com 11 anos, nasceu prematuro e quase não sobreviveu. Marcia Fu relembrou que chegou a brigar com uma enfermeira por conta do filho. “Ele ficou dez dias na UTI e teve uma mulher que falou que ele não ia sobreviver. Dei-lhe um murro. Ela teve a coragem de falar isso: ‘Mãe, se eu fosse você, não tinha muita esperança’. Você acredita que uma pessoa pode falar uma coisa dessas para uma mãe?”, desabafou.

Rivalidade histórica

Medalhista olímpica e dez vezes indicada a melhor atleta do mundo, a ex-jogadora de vôlei comentou sobre a rivalidade com a seleção cubana, relembrando uma derrota que virou até caso de polícia.

“Brasil e Cuba era pancadaria. Esse jogo em si, que foi em Atlanta [nos Estados Unidos], jogamos com Cuba na semifinal, foi onde ganhamos nossa medalha. Ali, queríamos ganhar, não jogamos tão bem, e elas começaram a gozar muito da nossa cara, tanto que a Mireya [Luis] acabou o jogo me dando uma bolada no peito”, contou ela ao recordar a partida que antecedeu a disputa pelo terceiro lugar e a conquista do bronze pela seleção brasileira, em 1996.

“Fui para a pancadaria, batemos, foi uma confusão. Saímos dali e continuou no vestiário. Teve polícia, fomos para a delegacia, quase fui algemada, mas não fui. Depois ficou tudo bem, porque estava no calor do jogo e fomos liberadas”, completou Marcia.