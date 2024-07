Marcello Melo Jr encanta ao mostrar registro do batizado do filho caçula

O ator Marcello Melo Jr mostrou o batizado do seu filho caçula, Joaquim. A celebração religiosa aconteceu na igreja do Cristo Redentor, no RJ

O ator Marcello Melo Jr mostrou alguns detalhes de como foi o batizado do seu filho caçula, Joaquim. O intérprete de José Bento em Renascer, da Globo, usou seu Instagram neste domingo, 28, para falar sobre a celebração religiosa, que aconteceu na igreja do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

"Domingou! Dia de batizado do filhote. Botei qualquer coisinha aqui só para desejar ótimo domingo a todos. Que ele esteja sendo tão lindo como eu estou", disse o ator, que também compartilhou uma foto com o menino no colo.

Joaquim é fruto da relação do ator com a modelo Clara Diniz e nasceu em fevereiro. E a mãe do bebê também usou suas redes sociais para celebrar o momento religioso. Ela compartilhou uma foto com o herdeiro no colo e também uma imagem do Cristo Redentor. "Batizado do Joaquim não poderia ser mais lindo", escreveu.

Marcello Melo Jr. batiza filho caçula (Reprodução/Instagram)

Clara Diniz mostra batizado do filho com o ator Marcello Melo Jr. (Reprodução/Instagram)

Quem é a mãe do filho caçula de Marcello Melo Jr? Ele vive relacionamento discreto

Recentemente, o ator Marcello Melo Jr chamou atenção ao compartilhar uma nova foto com seus dois filhos: Maya, fruto de um relacionamento anterior com a psicóloga Dayane Bartoli, e seu filho caçula, Joaquim, de seu namoro com a modelo Clara Diniz. Conhecido por sua discrição sobre a vida pessoal, o ator revelou poucos detalhes sobre a relação atual.

Em seu perfil no Instagram, Marcello costuma mostrar os bastidores de seu trabalho e faz raros registros ao lado de seus filhos. Ele revelou seu relacionamento com a modelo apenas em outubro do ano passado, quando o casal apareceu pela primeira vez em público no chá revelação do bebê.

Com pouco mais de 14 mil seguidores, a namorada de Marcello também é bastante reservada.