Manoel Soares fala sobre desafios na paternidade dos seis filhos

Pai de seis, Manoel Soares apontou os principais desafios, questões e momentos felizes nos cuidados com a grande família

Manoel Soares fez uma reflexão sobre a rotina complexa na parternidade de seus seis filhos. O apresentador é pai de Ezequiel e Izael, frutos do atual relacionamento com Dinorá Rodrigues, e de Leonardo e Miguel, de relações anteriores, além de Vitória e Alex, que são filhos da esposa, mas de quem ele atua na vida com a função familiar.

Ao longo dos anos, o apresentador pontou que mudou muito na forma de agir com a função, já que quando se tornou pai pela primeira vez, ainda era muito jovem e precisou passar por transformações ao longo do caminho:

"Nas minhas últimas 'paternidades' [de Ezequiel e Izael], me preparei para dar mais afeto. Assim como o mundo mudou, eu também mudei", pontuou Manoel. “Poder estar perto dos meus filhos e acompanhar o crescimento e a evolução deles, é um esforço muito satisfatório”, disse ele assumindo o lugar de "pai coruja".

Nas redes sociais, o artista costuma a compartilhar as atividades que realiza com os filhos caçulas, os quais pôde acompanhar mais de perto e exigem participação ativa desde o diagnóstico no espetro autista. A presença no desenvolvimento dos pequenos faz com que o apresentador se sinta bem, como ele mesmo sugeriu:

“Ter filhos neurodivergentes me fez enxergar o mundo com outra ótica. É muito importante reservar momentos de conexão com eles para tornar a rotina mais leve”, opinou ele.

Ciente dos diferentes tratamentos e funções atribuidos a pais e mães, o artista costuma reforçar seu lado político como defensor da participação paterna no desenvolvimento dos filhos. Manoel definiu como repugnante a atitude de homens que responsabilizam as parceiras pelos cuidados dos filhos.

"É preciso levantar essa questão de como nós homens temos um comportamento repugnante de jogarmos toda a responsabilidade e decisão para as mulheres. E hoje, ser pai é o que me motiva e me faz ter forças para seguir sempre em frente”, disparou.

Criação antirracista

Como parte da comunidade afrodescendente no Brasil e pai de crianças pretas, o artista aponta uma questão importante na forma em como educa os filhos. Pensando nos desafios enfrentados diariamente pela família dele, e por outras milhares de famílias brasileiras, Manoel se propôs a criar os filhos conversando sobre o preconceito racial:

“Como pai de crianças pretas, preciso preparar os meus filhos para conviverem em uma sociedade racista e, infelizmente, isso faz com que eu seja obrigado a ensiná-los a lidar com situações dolorosas, porém cotidianas”, disse ele.