Maitê Padilha, de Gaby Estrella, relembra angústia durante fase sem trabalho: ‘Difícil’

Em entrevista ao DESconecta Rio, da TV CARAS, Maitê Padilha, sucesso de Gaby Estrella, abre o coração e entrega período de reflexão sobre a carreira

Maitê Padilha (23) alcançou o estrelato quando, aos 12 anos, protagonizou a novela infantil Gaby Estrella (2013-2015) – sucesso do Gloob indicado ao Emmy. Em entrevista ao DESconecta Rio, da TV CARAS, a jovem atriz relembra o trabalho na telinha e faz uma reflexão sobre o processo de transformação e mudanças em sua vida. Além disso, ela entrega angústia quando se viu sem trabalho: "Difícil".

A artista admite que é uma pessoa empolgada com mudanças, apesar de sentir ansiedade. “Apesar de ser sempre uma coisa que me deixa ansiosa, acho que sempre tive esperança mesmo nas coisas, sabe? Nunca tive muito problema de lidar com a tristeza, com a angústia – o que talvez não seja nem tão bom. Não que eu chegue a romantizar isso, mas acho que acabo enxergando coisas bonitas nesse processo de transformação e de mudança. Sempre me deixa um pouco empolgada o fato de que as coisas estão mudando, por mais que me dê medo, me deixe um pouco angustiada, e eu também seja muito apegada à minha vida”, fala.

Maitê explodiu com o novo trabalho e ressalta que foi muito feliz durante os anos em que esteve no ar. “O Gabi Estrella foi um projeto que me fez muito, muito feliz. As pessoas me reconhecem muito até hoje por Gabi Estrella – até porque acho que mudei muito pouco. Aprendi muito, muitas das coisas que sei hoje em dia, aprendi com Gabi Estrella. Acho que muito da confiança que criei no meu trabalho vem de Gabi Estrella”, destaca.

“Acho que me sentia muito menos preocupada (na época) com o que as pessoas pensavam do meu trabalho. Me divertia muito fazendo. Acho porque era muito mais nova. me sentia menos pressionada e muito mais satisfeita, inclusive, com tudo que eu fazia. Então, acho que entrei muito de cabeça no mundo. Eu gravava de terça a domingo, protagonista de um projeto que teve três temporadas e um longa. E aí, acho que fiquei, talvez, mal acostumada mesmo, sabe? Com uma outra ideia do que era receber não”, completa.

Ela garante que nunca se sentiu deslumbrada. “(Gaby Estrella) foi muito bem recebida. A gente foi indicado ao Emmy Kids Internacional, fui para Nova York ver o prêmio. E não sinto, em nenhum momento, tendo me deslumbrado com isso no sentido de fama. Acho que foi mais no sentido de trabalho mesmo, sabe? Acho que criei uma ideia de que era muito mais fácil do que de fato é”, explica.

'É TRABALHOSO, ANGUSTIANTE'

Em seguida, a jovem atriz reflete sobre sentimento de angústia por estar longe da TV. “Tive uma conversa com uma amiga minha, com a Catarina, onde falamos disso, dessa angústia quando você fica um tempo sem trabalhar, como que é. E aí ela virou para mim e falou: ‘Cara, acho que talvez todo ator chega num momento em que se questiona sobre isso’. E talvez tenha que se questionar mesmo, porque é difícil mesmo. É trabalhoso, é angustiante. E aí ela disse assim: ‘Só que eu acho que vai chegar uma hora em que você vai parar de se questionar, porque não tem mais para onde você ir. É o que você faz, você trabalha com isso, você é isso’. E pronto, não tem ‘será que eu deveria?’. Não existe, é isso que você faz, é isso que você é”, fala.

A DONA DA HISTÓRIA

Atualmente, Maitê está em cartaz com a peça A Dona da História – sextas, sábados e domingos, às 20h, no Teatro Candido Mendes, em Ipanema, no Rio de Janeiro.

A comédia de João Falcão, com direção de Heitor Martinez (56), fala do universo feminino e mostra uma mulher de meia idade (Juliana Martins) conversando com seu passado - ela própria, 35 anos mais jovem (Matiê Padilha) – e reinventando sua história.

“Está sendo muito gostoso fazer essa peça. É um texto do João Falcão, que já foi interpretado pela Marieta Severo e pela Andrea Beltrão; são pessoas que eu admiro muito. Tenho muita vontade de poder trabalhar com elas um dia. E estou fazendo com a Juliana Martins, que se formou comigo na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras). E o Heitor Martinez, que também se formou comigo, que está dirigindo a gente. Somos eu e a Ju em cena. E nós duas estamos produzindo juntas este projeto. O (ator) Caio (Paranaguá) também, que se formou com a gente na faculdade. Então, é um projeto de pessoas que eu conheci na faculdade, que já têm experiência (...) O texto é sobre uma mesma mulher em duas fases diferentes da vida. Então, a gente faz a mesma personagem; ela com 50 anos e eu, com 23”, finaliza.

