Nicolas Prattes encanta ao registrar momento fofo com a filha de Sabrina Sato

Um padrasto desses! Nicolas Prattes encanta seguidores ao mostrar momento fofíssimo com a enteada Zoe, filha de Sabrina Sato

Neste domingo, 18, Nicolas Prattes encantou seus seguidores ao compartilhar um momento fofíssimo com sua enteada, Zoe, fruto de um antigo relacionamento entre Sabrina Sato e Duda Nagle. Nas redes sociais, o ator gravou um vídeo enquanto se divertia durante uma brincadeira com a pequena, que está com cinco aninhos.

Através dos stories do Instagram, Nicolas revelou que Zoe é quem comanda a diversão na hora de brincar. No vídeo, o ator aparece sentado na penteadeira enquanto é maquiado pela pequena em seu quarto. Sem frescura, Nicolas surge com blush rosa nas bochechas e sombra prata nos olhos, e brinca: “Então eu sou mulher?”

Zoe responde que ele pode usar o que quiser, só não pode ‘usar cueca’, em tom de brincadeira. Em seguida, a menina finaliza a maquiagem ao aplicar um batom e promete fazer um penteado no cabelo do ator, que está com os fios longos para interpretar o personagem Rudá na nova novela das nove na Globo, ‘Mania de Você’.

Nicolas Prattes encanta ao dividir momento fofo com a filha de Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Apesar de não mostrar o resultado final da maquiagem, Nicolas deixou claro que se divertiu muito e encantou seus seguidores ao registrar o momento adorável com a filha de Sabrina. Vale lembrar que o ator está se envolvendo com a apresentadora desde o início do ano. O romance foi confirmado após a proximidade dos dois durante o Carnaval.

Após a folia, o casal se reencontrou e está aproveitando uma viagem juntos, compartilhando fotos nas redes sociais. Desde então, eles não se separaram mais e têm feito questão de compartilhar várias declarações de amor: “Por você, eu atravesso o planeta”, o ator afirmou em suas redes sociais após viajar apenas para encontrar a namorada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Sabrina Sato abre o jogo sobre noivado com Nicolas Prattes:

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o namoro em fevereiro deste ano e, desde então, são só amor. Em recente clique dos dois juntos, um detalhe chamou a atenção: um anel no dedo de compromisso da famosa, que logo levantou suspeitas de um possível noivado. Ao portal Gshow, ela negou o noivado, mas confirmou que a joia foi um presente do amado.

“Ai, eu fico com vergonha, fico sem jeito de falar. Mas, sim, o anel foi o Nicolas que me deu de presente". E ela se declarou para o amado. "Eu estou feliz, estou amando... (risos). Quando você ama a pessoa e a pessoa te ama, quando é recíproco, é natural, e ele vai evoluindo", Sabrina Sato comentou sobre a possibilidade de um noivado.