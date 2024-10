Luva de Pedreiro escolhe tema diferentão para o mesversário do filho

Luva de Pedreiro revela que celebrou o mesversário do filho, Davi, com um tema inusitado no último final de semana. Veja as fotos

O filho do influenciador digital Luva de Pedreiro e da influencer Távila Gomes ganhou uma festa de mesversário com um tema diferentão. O pequeno Davi completou 7 meses de vida e a família se inspirou nas eleições para prefeito e vereador para o tema da celebração.

Davi comemorou mais um mês de vida com o tema de Eleições e foi vestido de prefeito. Inclusive, ele apareceu de terno e a família apareceu fazendo campanha para ele ser eleito.

“Isso não é um prefeito, é um pai! O meu prefeito já ganhou e o seu? Vote no 07”, brincou a mãe na legenda do post. A festa aconteceu no último domingo, 6, em João Pessoa, na Paraíba.

A separação

A influenciadora digital Távila Gomes, que é a mãe do filho do influenciador digital Luva de Pedreiro, surpreendeu ao falar abertamente sobre o fim do namoro deles. Eles se separaram há alguns meses e ela decidiu falar sobre o término ao responder a pergunta de um fã.

Nos stories do Instagram, um seguidor perguntou: “Você e o pai do Davi estão juntos novamente?”. Então, Távila contou que foi traída e que eles não estão juntos.

“Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso. Não gente, não estamos. Permito ele conviver e participar por causa de Davi (isso quando ele quer)”, finalizou.